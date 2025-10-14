Η UEFA και η κοινή της εταιρεία UC3 ανακοίνωσαν τη Δευτέρα (13/10) την έναρξη της διαδικασίας υποβολής προσφορών για τα τηλεοπτικά και εμπορικά δικαιώματα των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων για την περίοδο 2027–2031, εισάγοντας μια σειρά από πρωτοποριακές αλλαγές, όπως το νέο παγκόσμιο «first pick» «πακέτο» αγώνων του Champions League.Η διαδικασία, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Relevent Football Partners, καλύπτει τις ανδρικές διοργανώσεις της UEFA στις πέντε μεγαλύτερες αγορές της Ευρώπης -Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο- και θα διαρκέσει έως τις 18 Νοεμβρίου.Πρόκειται για την πρώτη φορά που η UEFA προσφέρει ταυτόχρονη δημοπρασία και τετραετείς συμφωνίες σε περισσότερες από μία αγορές, επιχειρώντας να προσαρμοστεί στις ταχύτατα μεταβαλλόμενες συνήθειες κατανάλωσης των ΜΜΕ.Το νέο πακέτο «first pick» παραχωρεί αποκλειστικά δικαιώματα για έναν κορυφαίο αγώνα του Champions League ανά αγωνιστική, με στόχο να προσελκύσει παγκόσμιες ψηφιακές πλατφόρμες όπως το Amazon Prime Video, το Netflix, το YouTube και το Apple TV+.Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τη δημιουργία της UC3, της κοινοπραξίας που ενώνει την UEFA με την Ευρωπαϊκή Ένωση Συλλόγων (ECA), υπό την προεδρία του Νασέρ Αλ Κελαϊφί (Paris Saint-Germain), η οποία διαχειρίζεται τα εμπορικά δικαιώματα των διοργανώσεων της UEFA.«Σημαντικό ορόσημο» η έναρξη της νέας διαδικασίαςΗ σεζόν 2027/28 θα ξεκινήσει επίσης με έναν μοναδικό αγώνα Τρίτης βράδυ, όπου η κάτοχος του Champions League θα εγκαινιάσει την υπεράσπιση του τίτλου της εντός έδρας — μια ακόμη «πρωτιά» που στοχεύει στην αύξηση της προβολής και της αλληλεπίδρασης με τους φιλάθλους.Ο συνδιευθύνων σύμβουλος της UC3, Γκι-Λοράν Επστάιν, χαρακτήρισε την έναρξη της διαδικασίας «σημαντικό ορόσημο» στη νέα εμπορική στρατηγική της UEFA.«Με την υιοθέτηση μιας πιο ευέλικτης και παγκοσμιοποιημένης προσέγγισης, στοχεύουμε να προσελκύσουμε ευρύτερο φάσμα συνεργατών και να διασφαλίσουμε ότι οι διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA θα συνεχίσουν να ηγούνται στην καινοτομία των αθλητικών ΜΜΕ», δήλωσε.Ο έτερος συνδιευθύνων σύμβουλος της UC3, Τσάρλι Μάρσαλ, πρόσθεσε ότι η νέα στρατηγική αντικατοπτρίζει τη βούληση της UEFA «να συνεχίσει να καινοτομεί και να δημιουργεί πρόσθετη αξία για τις διοργανώσεις, τα κλαμπ, τους συνεργάτες και τους φιλάθλους».Πηγή: tvnea.com