2025-10-10 11:30:26

Η ανακατασκευή και ο εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου της Πελοποννήσου το 2011, με επένδυση ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ Πελοποννήσου και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιούργησαν την προσδοκία επαναλειτουργίας του Σιδηροδρόμου, προσφέροντας σύγχρονες και βιώσιμες μεταφορές στην περιοχή.pna.grΗ προοπτική αυτή παραμένει τμήμα του εθνικού σχεδιασμού για τις sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ