2025-10-10 11:30:26
Φωτογραφία για Κωνσταντινόπουλος: Ανάγκη επαναλειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου στην Πελοπόννησο αντί της μετατροπής του σε ποδηλατόδρομο
Η ανακατασκευή και ο εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου της Πελοποννήσου το 2011, με επένδυση ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ Πελοποννήσου και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιούργησαν την προσδοκία επαναλειτουργίας του Σιδηροδρόμου, προσφέροντας σύγχρονες και βιώσιμες μεταφορές στην περιοχή.pna.grΗ προοπτική αυτή παραμένει τμήμα του εθνικού σχεδιασμού για τις sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Θα ανακάμψει ο σιδηρόδρομος;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Θα ανακάμψει ο σιδηρόδρομος;
Μάχη σώμα με σώμα στη late night ζώνη
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μάχη σώμα με σώμα στη late night ζώνη
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Γιατί τα κανάλια προτιμούν νέες εκπομπές αντί για επαναλήψεις σειρών
Γιατί τα κανάλια προτιμούν νέες εκπομπές αντί για επαναλήψεις σειρών
Απόσυρση χρηματοδότησης και διαγωνισμού για μετατροπή του σιδηροδρομικού δικτύου Πελοποννήσου σε ποδηλατόδρομο ζητούν φορείς.- Στο Ευρωκοινοβούλιο το θέμα
Απόσυρση χρηματοδότησης και διαγωνισμού για μετατροπή του σιδηροδρομικού δικτύου Πελοποννήσου σε ποδηλατόδρομο ζητούν φορείς.- Στο Ευρωκοινοβούλιο το θέμα
Η ανάγκη για ένα αδιάβλητο και αντικειμενικό σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Η ανάγκη για ένα αδιάβλητο και αντικειμενικό σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Οργή για το σχέδιο της κυβέρνησης να μετατρέψει τον ιστορικό σιδηρόδρομο Πελοποννήσου σε ποδηλατόδρομο.
Οργή για το σχέδιο της κυβέρνησης να μετατρέψει τον ιστορικό σιδηρόδρομο Πελοποννήσου σε ποδηλατόδρομο.
Ταφόπλακα στην επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στη Πελοπόννησο
Ταφόπλακα στην επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στη Πελοπόννησο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (9/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (9/10/2025)
Οι «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού ξανά στην κορυφή – Πώς κινήθηκαν οι μεσημεριανές εκπομπές
Οι «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού ξανά στην κορυφή – Πώς κινήθηκαν οι μεσημεριανές εκπομπές
«Οικογενειακές Ιστορίες» στην κορυφή της απογευματινής ζώνης
«Οικογενειακές Ιστορίες» στην κορυφή της απογευματινής ζώνης
Ανατροπή στη ζώνη των 8: Πρωτιά για το «Να μ’ αγαπάς» του Alpha
Ανατροπή στη ζώνη των 8: Πρωτιά για το «Να μ’ αγαπάς» του Alpha
Τα νούμερα της prime time: Στην κορυφή το Σκωτία–Ελλάδα με 36,1%
Τα νούμερα της prime time: Στην κορυφή το Σκωτία–Ελλάδα με 36,1%