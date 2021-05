Ένα βίντεο κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο το οποίο μας προεμβάζει για τις επερχόμενες κυκλοφορίες από τα Marvel Studios.

Στο βίντεο βλέπουμε αρχικά σκηνές από το "Avengers: End game", στην συνέχεια μας παρουσιάζουν τις νέες κυκλοφορίες όπως το "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", "Black Window", "Marvels" αλλά και τα επόμενα κεφάλαια στις ταινίες "Spiderman, Thor, Black Panther, Doctor Strange, Guardians of the Galaxy".

Κάπου εκεί σκάνε και οι πρώτες εικόνες από την νέα υπερπαραγωγή "Eternals" που περιμένουμε πως και πως το ερχόμενο φθινόπωρο.

doriforosnews