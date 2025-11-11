2025-11-11 09:57:40
Σε ένα ακόμη ανταγωνιστικό μεσημέρι στην τηλεοπτική ζώνη, η εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1 με τον Πέτρο Κουσουλό βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης, σημειώνοντας 13,5% στο δυναμικό κοινό. Μάλιστα, σε ένα από τα τέταρτα η εκπομπή άγγιξε το  18%, επιβεβαιώνοντας την αυξημένη απήχηση που καταγράφει το τελευταίο διάστημα.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα», οι οποίες κατέγραψαν 10,4%, διατηρώντας σταθερή την παρουσία τους στο μεσημεριανό πρόγραμμα. Ακολούθησε η εκπομπή του ΣΚΑΪ «Live You», η οποία σημείωσε 9,2%.

Στον ίδιο σταθμό, η εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» δεν κατάφερε να συγκεντρώσει υψηλά ποσοστά, μένοντας στο 2,9%. Λίγο χαμηλότερα κινήθηκε η εκπομπή του OPEN «Ώρα για Ψυχαγωγία», η οποία έκλεισε με 2,8%.

Τέλος, η ψυχαγωγική–μαγειρική πρόταση της ΕΡΤ1, «Ποπ Μαγειρική», κατέγραψε 1,7%, ολοκληρώνοντας την κατάταξη της ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
