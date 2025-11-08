Με έντονο ανταγωνισμό κύλησε η μεσημεριανή ζώνη της τηλεόρασης, με μία εκπομπή να ξεχωρίζει καθαρά στο δυναμικό κοινό. Στην κορυφή του πίνακα βρέθηκαν οι «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό στον ΑΝΤ1, καταγράφοντας πολύ καλές επιδόσεις, καθώς σημείωσαν μέσο όρο 14%, ενώ σε επιμέρους τέταρτα άγγιξαν ακόμη και το 18,6%.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Live You» στον ΣΚΑΪ με 8,2%, ενώ οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» κινήθηκαν στο 7,3%.

Πιο χαμηλά κινήθηκαν οι υπόλοιπες μεσημεριανές εκπομπές. Η εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» σημείωσε 3,6%, το «Ώρα για Ψυχαγωγία» στο Open κατέγραψε 2,6%, ενώ η εκπομπή «Ποπ Μαγειρική» στην ΕΡΤ1 έκλεισε με 2,3%.

Το τηλεοπτικό τοπίο της μεσημεριανής ζώνης αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά δυναμικό, με ξεκάθαρο ωστόσο προβάδισμα για τον ΑΝΤ1 και τις «Αποκαλύψεις».

Πηγή: tvnea.com