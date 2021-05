greece-salonikia

Την επέκταση του ωραρίου κυκλοφορίας από τις 14 Μαΐου και την κατάργηση του SMS και των ραντεβού στο λιανεμπόριο ανακοίνωσε η κυβέρνηση το απόγευμα της Τετάρτης από την καθιερωμένη ενημέρωση στο υπουργείο Υγείας. Οι σχετικές ανακοινώσεις έγιναν από τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Άκη Σκέρτσο.Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η κατάργηση των SMS στους αριθμούς 13033 και 13032, και η απελευθέρωση του λιανεμπορίου βάζοντας τέλος στα ραντεβού με click away και click in shop, όμως διατηρούνται οι περιορισμοί με βάση τον χώρο, αλλά και η απαγόρευση της ζωντανής μουσικής σε καταστήματα εστίασης για όλον τον Μάιο. Το λιανεμπόριο επιστρέφει από τις 14/5 στη λειτουργία με τα υγειονομικά πρωτόκολλα χωρητικότητας 1 πελάτη/25 τμ, χωρίς πλέον το click-in-a shop ή το click away.Από τις 14 Μαΐου η απαγόρευση κυκλοφορίας μετατίθεται στις 00:30, ενώ την ίδια ημέρα ανοίγουν τα μουσεία και καταργούνται τα μηνύματα στους αριθμούς 13033 και 13032. Επίσης, στις 14 Μαΐου καταργούνται και οι περιορισμοί στις διαπεριφερειακές μετακινήσεις.Για λίγο αργότερα μετατίθεται η επαναλειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών (17/5), των θερινών κινηματογράφων (21/5), των ανοιχτών πολιτιστικών χώρων (28/5). Επίσης, από τον Ιούνιο θα γίνονται γάμοι και βαφτίσεις σε εξωτερικούς χώρους με ανώτατο όριο τα 100 άτομα.Ταυτοχρόνως, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ διευκρίνισε και τις προϋποθέσεις των υπερτοπικών μετακινήσεων: συγκεκριμένα όποιος επιθυμεί να ταξιδέψει προς και από τα νησιά μας (με εξαίρεση τη Λευκάδα και την Εύβοια), είτε ακτοπλοϊκώς είτε αεροπορικώς, θα πρέπει με την κράτηση του εισιτηρίου του να διαθέτει είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού (14 ημερών μετά τη δεύτερη δόση), είτε αρνητικό pcr test 72 ωρών, είτε rapid test 24 ωρών είτε self test 24 ωρών. Ο έλεγχος των παραπάνω θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά από τις αεροπορικές και τις ακτοπλοϊκές εταιρίες, και υπόχρεοι θα είναι όλοι οι ημεδαποί και αλλοδαποί ταξιδιώτες άνω των 5 ετών.Επίσης, στο πλαίσιο της ενημέρωσης, ο κ. Σκέρτσος έστειλε μήνυμα υπέρ του εμβολιασμού κυρίως προς όσους για τους δικούς τους λόγους ακόμη δεν έχουν πάρει αυτή την απόφαση.«Είμαστε κοντά στο επιθυμητό τείχος ανοσίας», παρατήρησε με την ταυτόχρονη επισήμανση ότι τα στοιχεία των εισαγωγών και του μητρώου covid δείχνουν ότι από τους 1,3 εκατ. πολίτες που έχουν εμβολιαστεί πλήρως έως σήμερα, μόνο το 0,3% έχει νοσήσει. Επιπροσθέτως, «οι γιατροί επιβεβαιώνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα όσων βρίσκονται στις ΜΕΘ δεν έχει εμβολιαστεί», σημείωσε με έμφαση ο Α. Σκέρτσος.