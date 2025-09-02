2025-09-02 15:27:06
Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου αναλαμβάνουν το νέο τηλεοπτικό στοίχημα του OPEN, αφού θα βρεθούν μαζί στο τιμόνι της πρωινής εκπομπής του Σαββατοκύριακου. Το πρόγραμμα, που φέρει τον τίτλο «Ραντεβού το σουκού», θα μεταδίδεται ζωντανά κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 09:50 έως τις 13:00, προσφέροντας στους τηλεθεατές ενημέρωση, ψυχαγωγία και πολλές εκπλήξεις.

Στο πλευρό τους θα βρίσκονται γνώριμα πρόσωπα, όπως η Αλεξάνδρα Τσόλκα (που πρώτο σας ενημέρωσε το tvnea.com (δες εδώ)) , ο Κωνσταντίνος Αρτσίτας,και η Βάσω Μητρομάρα, η οποία θα αναλάβει την παρουσίαση της ενημερωτικής ενότητας. Από το τηλεοπτικό ρεπορτάζ δεν θα λείπει και ο Γιώργος Σκρομπόλας, που αναμένεται να δώσει τον δικό του ξεχωριστό τόνο.

Σημειώνεται ότι σήμερα έχει προγραμματιστεί το γύρισμα του τρέιλερ της εκπομπής, το οποίο αναμένεται να δοθεί σύντομα στη δημοσιότητα.

Με τη νέα αυτή παραγωγή, το OPEN επιχειρεί να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο μείγμα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για το πρωινό Σαββατοκύριακο.

