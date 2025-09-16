Ραντεβού για τα πιο ξέγνοιαστα Σαββατοκύριακα μας δίνουν ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου και μας λένε την πρώτη καλημέρα, το Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου, στις 09:50 στο OPEN.

Ο Λάμπρος και η Ιωάννα επιστρέφουν δυναμικά με τη μοναδική ενέργεια, το χιούμορ και την εκρηκτική τους χημεία για να αναστατώσουν τα πρωινά του Σαββατοκύριακού μας, σε μία εκπομπή που θα τα έχει, κυριολεκτικά, όλα!

«Ραντεβού το ΣΚ», λοιπόν, για όλα αυτά που θέλουμε να γνωρίζουμε, για όλα όσα μας απασχολούν, μας διασκεδάζουν, μας χαλαρώνουν, μας κάνουν να γελάμε, μας ταξιδεύουν. Ραντεβού για πολύ κέφι και γέλιο, αλλά και πλούσιο ρεπορτάζ από την τρέχουσα επικαιρότητα, καθώς και αναλύσεις για όλα τα κοινωνικά θέματα γύρω μας.

Μαζί με τον Λάμπρο και την Ιωάννα, έρχεται η πιο ενδιαφέρουσα παρέα!

Η έμπειρη Αλεξάνδρα Τσόλκα με το δικό της ξεχωριστό χιούμορ και τις βιτριολικές της ατάκες σχολιάζει και δίνει τη δική της οπτική σε ό,τι μας απασχόλησε ολόκληρη την εβδομάδα, ενώ παράλληλα συναντά αγαπημένα πρόσωπα σε αποκαλυπτικές συζητήσεις

. Ο Γιώργος Σκρομπόλας έρχεται με τα πιο έγκυρα, αποκλειστικά νέα για όλα τα πρόσωπα της τηλεόρασης και με ρεπορτάζ για όλα όσα συμβαίνουν μπροστά, αλλά και πίσω από τις κάμερες. Ακόμα, ο Κωνσταντίνος Αρτσίτας με φρέσκια ματιά, αποκαλύπτει τις πιο gossip ειδήσεις με όλες τις «πικάντικες» λεπτομέρειες, ενώ η Βάσω Μητρομάρα δίνει τον παλμό της ενημέρωσης και παρουσιάζει ό,τι απασχολεί την κοινωνία και την καθημερινότητα μας. Τέλος, η Ευαγγελίνα Βόσνου μας μεταφέρει όλες τις ειδήσεις από τη διεθνή showbiz.

«Ραντεβού το ΣΚ» γιατί τα ξέγνοιαστα ραντεβού είναι πάντα αυτά του Σαββατοκύριακου!

Πρεμιέρα: Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου στις 09:50 στο OPEN!

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΕΛΠΙΔΑ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ

Β.ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗ: ΜΙΝΑ ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΣΤΑΚΗ, ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΜΑΡΙΕΤΤΗΣ, ΑΝΙΣΑ ΝΤΑΟΥΤΙ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΑ, ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΜΑΘΕ







Πηγή: tvnea.com