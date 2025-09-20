2025-09-20 10:54:45

Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα ψυχαγωγική εκπομπή του OPEN, «Ραντεβου το ΣΚ». Στις 09:50 ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου είπαν την πιο ζεστή καλημέρα στους τηλεθεατές και υποδέχτηκαν την ομάδα της εκπομπής!



«Σου τα είπα κούκλα μου ότι μπορεί να βρέξει!», είπε αρχικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Με την Ιωάννα Μαλέσκου απευθυνόμενη στους τηλεθεατές να λέει: «Σαν να μην πέρασε μια μέρα! Ξεκινάμε! Τι ωραία που ξεκινάει η σεζόν, τι ωραία που είμαστε μαζί με πάλι».



«Εγώ βλέπω το κάδρο κι είναι πάρα πολύ ωραίο το κοντινό. Καλή αρχή!», απάντησε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. «Τα Σαββατοκύριακα θα έχουν άλλη διάθεση, μπόλικο φως, πολύ πολύ όμορφα πρόσωπα, και δεν αναφέρομαι σε μας, αλλά στην ομάδα μας», να συμπληρώνει η Ιωάννα Μαλέσκου.



Το δίδυμο καλωσόρισε τη νέα τους ομάδα: Αλεξάνδρα Τσόλκα, Γιώργο Σκρομπόλα, Κωνσταντίνο Αρτσίτα και Βάσω Μητρομάρα, αναφέροντας πως «θα ξεδιπλώσουν όλες τους τις αρετές».



