2025-09-05 10:17:35
Φωτογραφία για Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου μας δίνουν, τη νέα σεζόν, «Ραντεβού το ΣΚ»
Ανανεωμένοι, με ανεβασμένη διάθεση και έτοιμοι για μία δυναμική νέα χρονιά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου έρχονται τον Σεπτέμβριο στο OPEN και μας καλούν σε …. «Ραντεβού το ΣΚ».

Το αγαπημένο δίδυμο επιστρέφει και υπόσχεται να δώσει άλλο αέρα στα Σαββατοκύριακά μας με πολλή χαρά, ζωντάνια και θετική διάθεση. Μετά από μια εξαιρετική καλοκαιρινή διαδρομή ο Λάμπρος και η Ιωάννα θα μας λένε την πιο αισιόδοξη καλημέρα κάθε Σαββατοκύριακο στο OPEN σε μια εκπομπή που θα τα έχει όλα. Πλούσιο και αποκλειστικό ρεπορτάζ για όλα τα θέματα που μας απασχολούν, συνεντεύξεις με αγαπημένα πρόσωπα και όλα τα καυτά νέα της showbiz και της τηλεόρασης.

Ο Λάμπρος, η Ιωάννα και η ομάδα τους έχουν ετοιμάσει το πιο ανατρεπτικό «Ραντεβού το ΣΚ» και τα Σαββατοκύριακα μας γεμίζουν χρώμα, κέφι και ζωντάνια με την πιο όμορφη παρέα!

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (4/9/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (4/9/2025)
ΕΟΔΥ: 1 ακόμη θάνατος ασθενούς με CoViD - Κάμψη της θετικότητας
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΕΟΔΥ: 1 ακόμη θάνατος ασθενούς με CoViD - Κάμψη της θετικότητας
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Για 13η σεζόν στον Alpha το Happy Day κάνει πρεμιέρα
Για 13η σεζόν στον Alpha το Happy Day κάνει πρεμιέρα
«Ραντεβού το σουκού»: Η νέα εκπομπή του OPEN με Κωνσταντάρα – Μαλέσκου
«Ραντεβού το σουκού»: Η νέα εκπομπή του OPEN με Κωνσταντάρα – Μαλέσκου
Η Φαίη Μαυραγάνη ξανά στα πρωινά του ΣΚΑΪ για δεύτερη σεζόν
Η Φαίη Μαυραγάνη ξανά στα πρωινά του ΣΚΑΪ για δεύτερη σεζόν
Η ΕΡΤ1 δίνει ραντεβού με την ψυχαγωγία
Η ΕΡΤ1 δίνει ραντεβού με την ψυχαγωγία
«Καλύτερα δε γίνεται» για 8η σεζόν στον ALPHA
«Καλύτερα δε γίνεται» για 8η σεζόν στον ALPHA
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Συνεχίζει με μονοψήφια νούμερα το Power Talk της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ
Συνεχίζει με μονοψήφια νούμερα το Power Talk της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ
DDR4: Η ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ gamers
DDR4: Η ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ gamers
Η ΣΟΥΠΕΡ ΜΗΤΡΙΚΗ X870 LiveMixer WiFi ΜΕ 25 θύρες USB για content creators και streamers
Η ΣΟΥΠΕΡ ΜΗΤΡΙΚΗ X870 LiveMixer WiFi ΜΕ 25 θύρες USB για content creators και streamers
Ολική Έκλειψη Σελήνης στις 7 Σεπτεμβρίου
Ολική Έκλειψη Σελήνης στις 7 Σεπτεμβρίου
Εκδήλωση για τον Ε. Μπιτσάκη στο Πάντειο, 22/10
Εκδήλωση για τον Ε. Μπιτσάκη στο Πάντειο, 22/10