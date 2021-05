sidirodromikanea

Όλα στο τρένο, αρκεί να έχετε την κατάλληλη ετικέτα και κάποιος να περιμένει να το παραλάβει στο σταθμό προορισμού. Οι τελευταίες ιδέες ελαφριάς εφοδιαστικής προτείνουν ότι η απότομη μείωση της κίνησης των επιβατών είναι η ευκαιρία που περίμενε η βιομηχανία δεμάτων. Μια νέα έκθεση της Rail Innovation Group που δημοσιεύθηκε την Τρίτη 25 Μαΐου διερευνά τις δυνατότητες επέκτασης της χρήσης του υφιστάμενου σιδηροδρομικού δικτύου για να διευκολύνει την ταχύτερη και πιο βιώσιμη παράδοση μικρότερων και μεσαίων δεμάτων.του Simon WaltonΗ Rail Innovation Group είναι μια ανεξάρτητη ένωση που υποστηρίζει νέους τρόπους λειτουργίας στη σιδηροδρομική βιομηχανία. Η RIG δημοσίευσε μια έκθεση, με τίτλο Parcels as Passengers, που προτείνει να κάνει παραγωγική χρήση του τροχαίου υλικού των επιβατών και πρόσφατα εκκενώθηκε χωρητικότητα δικτύου για να υποστηρίξει ένα νέο μοντέλο ελαφριάς εφοδιαστικής και δεμάτων. Ο τομέας σχεδόν χάθηκε εντελώς από τη σιδηροδρομική βιομηχανία εμπορευματικών μεταφορών τη δεκαετία του 1990, αλλά ορισμένοι ηγέτες της αγοράς προσπαθούν να μετατρέψουν τις εξειδικευμένες επιχειρήσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις για το μέλλον.Πολύ πιο γρήγορα με το τρένοΉδη είναι δυνατό για τους πελάτες να λαμβάνουν και να αποστέλλουν μεμονωμένα δέματα σε σταθμούς , καθώς οι εταιρείες logistics επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την κεντρική φύση των σταθμών κύριας γραμμής. Ωστόσο, υπάρχει η ευκαιρία για τις σιδηροδρομικές γραμμές να παρέχουν διαδρομές μεγάλων αποστάσεων, οι οποίες είναι πολύ πιο γρήγορες από το οδικό δίκτυο », λέει ο RIG. Λένε ότι αυτό θα μπορούσε στη συνέχεια να συμπληρωθεί με τη χρήση ποδηλάτων e-cargo σε κάθε τελικό σημείο για την παράδοση των τελευταίων μιλίων και παραλαβής σε πόλεις. Η RIG υποστηρίζει ότι αυτό γίνεται ήδη σε ορισμένες περιοχές της χώρας, ιδίως από εταιρείες όπως η InterCity RailFreight . Λένε ότι υπάρχει δυνατότητα επέκτασης αυτής της προσέγγισης στον ευρύτερο σιδηροδρομικό τομέα.Ένας αγγελιαφόρος φορτώνει δέμα στο τρένο της σειράς GWR 800. Η χρήση χωρητικότητας στο δίκτυο επιβατών είναι ο πρωταρχικός στόχος της έκθεσης (Εικόνα: RIG)«Η καινοτομία έχει να κάνει με την εξέταση νέων ιδεών και τρόπων εργασίας», δήλωσε ο Liam Henderson, πρόεδρος της Ομάδας Rail Innovation, κατά την έναρξη της έκθεσης. «Σήμερα προωθούμε το εκτεταμένο δίκτυο επιβατικών σιδηροδρόμων ως μέρος του εθνικού συστήματος διανομής, προσφέροντας αξιόπιστες διαδρομές, ανταγωνιστικούς χρόνους ταξιδιού, μειωμένη ατμοσφαιρική ρύπανση και ασυναγώνιστους τοπικούς κόμβους. Σε μια εποχή που η κοινωνία ανησυχεί ολοένα και περισσότερο για το περιβάλλον και το κοινό μας μέλλον, αναζητούμε τα υπάρχοντα εθνικά μας περιουσιακά στοιχεία για βιώσιμες εγκαταστάσεις και τοπικές οικονομικές ευκαιρίες.Επίτευξη καθαρών μηδενικών στόχωνΣχολιάζοντας τις προτάσεις που διατυπώθηκαν στην έκθεση, ο Alan Braithwaite, πρόεδρος του Chartered Institute of Logistics and Transport's Logistics and Logistics Policy Group, δήλωσε ότι ο σιδηρόδρομος θα αποτελέσει κεντρικό σημείο επίτευξης καθαρών μηδενικών στόχων. «Αυτό θα απαιτήσει καινοτομία στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών και της εφοδιαστικής για τη δημιουργία και τη σύνδεση νέων δικτύων. Η Ομάδα Πολιτικής Εμπορευματικών και Εφοδιαστικής της CILT αναζητά συνεχώς καινοτομίες και δέματα, καθώς οι επιβάτες είναι ένας, καθώς φέρνει σημαντικές δυνατότητες για να κάνει τις πόλεις μας πιο βιώσιμες, βελτιώνοντας παράλληλα την εμπειρία των πελατών. "Η Phil Read έχει ξεκάθαρα σχέδια για το Varamis και θα ήθελε να δει την εταιρεία να γίνεται σπονδυλική στήλη του δικτύου δεμάτων και ελαφρών αγαθών στο Ηνωμένο ΒασίλειοΜεταξύ αυτών των καινοτόμων στο περιθώριο, ο Phil Read, διευθύνων σύμβουλος της Varamis Rail , δήλωσε ότι η εταιρεία του υποστηρίζει πλήρως την ώθηση του Rail Innovation Group. «Πιστεύουμε ότι η σιδηροδρομική βιομηχανία θα παίξει καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται να επιτύχει όλους τους στόχους του Net Zero τα επόμενα 30 χρόνια», είπε. «Η αλλαγή νοοτροπίας, η υιοθέτηση τόσο της τεχνολογίας όσο και της αλλαγής εντός του κλάδου μπορεί να είναι πρόκληση, αλλά η Varamis Rail κοιτάζει προς ομάδες όπως η RIG για να δώσει στις νέες μας υπηρεσίες σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών τη συνδεσιμότητα που θα διασφαλίσει ότι είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή των νέων μεθόδων, της νέας καινοτομίας , και να αναζωογονήσει μια αγορά δεμάτων που εμφανίστηκε τελευταία φορά στο σιδηρόδρομο με τέτοια κανονικότητα πριν από 20 χρόνια ».