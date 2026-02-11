Hellenic Train: Αμαξοστοιχία του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου ακινητοποιήθηκε κοντά στα Νιάματα λόγω βλάβης. Οι 77 επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους.
2026-02-11 17:12:25
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι σήμερα στις 13:50, η αμαξοστοιχία του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου που εκτελούσε το δρομολόγιο 1332 (Καλάβρυτα – Διακοπτό) παρουσίασε βλάβη κατά τη διαδρομή και ακινητοποιήθηκε κοντά στα Νιάματα.Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα, εστάλη εφεδρική αμαξοστοιχία προς παροχή συνδρομής. Ωστόσο, εξαιτίας της σοβαρότητας της βλάβης και οι δύο sidirodromikanea
