Η τουρκική κυβέρνηση συμφώνησε να αναλάβει την ευθύνη για το διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ σε συμφωνία 130 εκατομμυρίων δολαρίων με το ΝΑΤΟ, δήλωσε αξιωματούχος της αφγανικής κυβέρνησης στην εφημερίδα The National για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.Η είδηση έρχεται μετά από εβδομάδες αβεβαιότητας σχετικά με την ασφάλεια του Διεθνούς Αεροδρομίου Hamid Karzai στην πόλη της Καμπούλ, μετά και την παράδοση της σκυτάλης της Ασιας, από το ΝΑΤΟ στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.Νωρίτερα από αυτό, την πρώτη μέρα του 2021, η βορειοατλαντική συμμαχία μεταβίβασε στην Τουρκία τη διοίκηση της Κοινής Ομάδας Πολύ Υψηλής Ετοιμότητας (VJTF) του ΝΑΤΟ. Στις 30 Μαρτίου το ΝΑΤΟ παρέδωσε την τρέχουσα αποστολή του στο Αφγανιστάν στον Τούρκο Στρατηγό Σελτσούκ Γιουρτσίζογλου.Σύμφωνα με το The National, οι λεπτομέρειες και η ακριβής ημερομηνία εξαγοράς δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί. Ωστόσο, το μέσο ενημέρωσης δήλωσε ότι μια δεύτερη ανώτερη πηγή επιβεβαίωσε επίσης την απόφαση.Αυτό συνέβη αφότου η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Αφγανιστάν ζήτησε από το ΝΑΤΟ τον περασμένο μήνα να παραδώσει τον έλεγχο του πύργου ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, κάτι που προκάλεσε ανησυχίες για την ικανότητα της αφγανικής κυβέρνησης να διαχειρίζεται με ασφάλεια τους διεθνείς αερολιμένες της μετά την απόσυρση.Ένας κυβερνητικός αξιωματούχος είπε τον περασμένο μήνα με την προϋπόθεση της ανωνυμίας του, ότι το Αφγανιστάν δεν έχει την ικανότητα να διαχειρίζεται τα αεροδρόμια μόνο του λόγω έλλειψης εμπειρογνωμοσύνης.Ο Άντριου Γουάτκινς, ανώτερος αναλυτής στο Αφγανιστάν για τη Διεθνή Ομάδα Κρίσεων, δήλωσε στο The National ότι η συμφωνία με την Τουρκία θα ηρεμήσει τα νεύρα των διεθνών κυβερνήσεων και των δωρητών, αλλά ότι πολλά θέματα θα παραμείνουν."Υπάρχει ένα κενό στη χωρητικότητα στις διαδικασίες ασφάλειας, ελέγχου και επιθεώρησης των αφγανικών αρχών για την πρόληψη του λαθρεμπορίου, καθώς και ανησυχίες για τη δικαιοσύνη της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων λόγω της διαδεδομένης διαφθοράς στην κυβέρνηση", είπε.Ο Γουάτκινς είπε επίσης στο The National ότι δεν υπάρχει καμία ευκαιρία για το Αφγανιστάν να αυξήσει τη χωρητικότητα, καθώς ο έλεγχος της εναέριας κυκλοφορίας διοικείται από στρατιωτικό προσωπικό του ΝΑΤΟ από το 2002./πηγή capital