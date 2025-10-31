2025-10-31 08:58:03
Έντονη κινητικότητα επικρατεί στον ιταλικό εκδοτικό χώρο, καθώς πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ενδεχόμενη πώληση του ομίλου GEDI Gruppo Editoriale, ιδιοκτήτη της ιστορικής La Repubblica, της La Stampa και αρκετών ραδιοφωνικών σταθμών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα Italia Oggi από τον δημοσιογράφο Marco A. Capisani, αλλά και στον ιστότοπο Blitzquotidiano, η οικογένεια Agnelli–Elkann, μέσω της επενδυτικής εταιρείας Exor, φέρεται να σχεδιάζει την πλήρη αποχώρησή της από τον χώρο των ΜΜΕ, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των επενδύσεών της.

Μεταξύ των πιθανών ενδιαφερομένων αγοραστών φέρεται να βρίσκεται η οικογένεια Κυριακού, ιδιοκτήτρια του ΑΝΤ1 Group, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Ο ελληνικός όμιλος έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια με την είσοδο της MBC Group, στην οποία συμμετέχει το Κρατικό Επενδυτικό Ταμείο (PIF) της Σαουδικής Αραβίας — γεγονός που του δίνει διεθνή δυναμική και επενδυτική ευχέρεια.

Παρότι προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση, το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι η Exor έχει ήδη δεχθεί «πολλαπλές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος» για την εξαγορά της GEDI. Οι συνομιλίες, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο και δεν έχει οριστικοποιηθεί καμία συμφωνία.

Η La Repubblica, που ιδρύθηκε το 1976 από τον Eugenio Scalfari, θεωρείται σύμβολο της ιταλικής δημοσιογραφίας και πολιτικού διαλόγου. Ενδεχόμενη πώλησή της σε ξένο όμιλο θα σηματοδοτήσει τέλος εποχής για τον ιταλικό Τύπο και πιθανό νέο κεφάλαιο διεθνοποίησης για τα ελληνικά ΜΜΕ.



