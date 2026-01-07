Μία οφειλόμενη απάντηση προς τας υποδείξεις... του εκλεγμένου τοπικού συμβούλου με την δημοτική παράταξη του κ. Γαλούνη ''ΝΕΑ ΜΕΡΑ - ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ'
2026-01-07 22:18:35
Του Βασίλη Σούλα.
Μοναδικού διαχειριστή και
υπεύθυνου ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS.
Το κουμπί πατήθηκε, το κείμενο γράφθηκε και στάλθηκε από τους εντολοδόχους, η επίθεση από τον «πολυγραφότατο» και «ανησυχούντα» σφόδρα για το καλό του Μύτικα κ. Άρη Αποστολάκη, εκλεγμένο τοπικό σύμβουλο με την δημοτική παράταξη του κ. Γαλούνη ''ΝΕΑ ΜΕΡΑ - ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ'', προς το MYTIKA PRESS έλαβε χώρα, παρότι δεν έχουμε γράψει ποτέ κάτι που να τον θίγει. Και πολύ άργησε θα πούμε εμείς... Οι εντολοδόχοι το απαίτησαν
