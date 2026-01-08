2026-01-08 08:41:02
Φωτογραφία για Έρχεται ο διαγωνισμός για νέους συρμούς Μετρό προς το Αεροδρόμιο
Μετρό/ΙΝΤΙΜΕΕνα βήμα πιο κοντά φέρνει την προκήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια 15 νέων συρμών για το μετρό της Αθήνας (εκ των οποίων οι 7 θα είναι διρευματικοί ώστε να κινούνται και στο υπέργειο δίκτυο αρμοδιότητας του ΟΣΕ), η έγκριση του αιτήματος της πρόσληψης τεχνικού συμβούλου από τη διοίκηση του Οργανισμού, ο οποίος θα «τρέξει» τα απαραίτητα ζητήματα εγκρίσεων και προδιαγραφών που sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Συντάξεις Φεβρουαρίου: Πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Συντάξεις Φεβρουαρίου: Πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι
Warner Bros Discovery: Νέο «όχι» στην Paramount – Επιμένει στη συμφωνία με Netflix
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Warner Bros Discovery: Νέο «όχι» στην Paramount – Επιμένει στη συμφωνία με Netflix
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Κάτι ψήνεται»: Έρχεται στον ΑΝΤ1 και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα!
«Κάτι ψήνεται»: Έρχεται στον ΑΝΤ1 και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα!
Fωτογραφίες από το μετρό του Λονδίνου δείχνουν πάρτι για να γιορτάσουν την χθεσινή νύχτα που επιτράπηκε το αλκοόλ στο μετρό
Fωτογραφίες από το μετρό του Λονδίνου δείχνουν πάρτι για να γιορτάσουν την χθεσινή νύχτα που επιτράπηκε το αλκοόλ στο μετρό
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ "LONG PLAY": Έρχεται στον ΣΚΑΪ 4/1
ΟΑΣΑ: Πώς θα κινηθούν Μετρό, Ηλεκτρικός και Τραμ την εορταστική περίοδο
ΟΑΣΑ: Πώς θα κινηθούν Μετρό, Ηλεκτρικός και Τραμ την εορταστική περίοδο
«Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά» έρχεται στο MEGA, απόψε...
«Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά» έρχεται στο MEGA, απόψε...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
CES 2026: ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ, ΤΕΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΤΕΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΦΕΤΟΣ
CES 2026: ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ, ΤΕΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΤΕΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΦΕΤΟΣ
Η Ευρώπη αγαπά τα νυχτερινά τρένα, γιατί όμως πολλά δρομολόγια καταργούνται σε όλη την ήπειρο;
Η Ευρώπη αγαπά τα νυχτερινά τρένα, γιατί όμως πολλά δρομολόγια καταργούνται σε όλη την ήπειρο;
Μία οφειλόμενη απάντηση προς τας υποδείξεις... του εκλεγμένου τοπικού συμβούλου με την δημοτική παράταξη του κ. Γαλούνη ''ΝΕΑ ΜΕΡΑ - ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ'
Μία οφειλόμενη απάντηση προς τας υποδείξεις... του εκλεγμένου τοπικού συμβούλου με την δημοτική παράταξη του κ. Γαλούνη ''ΝΕΑ ΜΕΡΑ - ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ'
Η Eurostar ακυρώνει τα δρομολόγια τρένων λόγω σφοδρής χιονόπτωσης
Η Eurostar ακυρώνει τα δρομολόγια τρένων λόγω σφοδρής χιονόπτωσης
Πλάνα δείχνουν τις σιδηροδρομικές γραμμές της Σκωτίας θαμμένες κάτω από το χιόνι
Πλάνα δείχνουν τις σιδηροδρομικές γραμμές της Σκωτίας θαμμένες κάτω από το χιόνι