Το οξυγόνο είναι ένα από τα πιο απαραίτητα στοιχεία για τη ζωή στη Γη, ωστόσο μία νέα έρευνα δείχνει πως τα επίπεδά του πέφτουν γρήγορα στις λίμνες, θέτοντας σε κίνδυνο αυτά τα οικοσυστήματα. Οι ερευνητές πήραν μετρήσεις από 393 λίμνες σε όλο τον κόσμο, σε μία περίοδο από το 1941 έως το 2017 και εντόπισαν μία απότομη πτώση στα επίπεδα του οξυγόνου, τόσο στην επιφάνεια των λιμνών όσο και στα βαθιά νερά.

Κάθε περίπλοκη μορφή ζωής βασίζεται στο οξυγόνο. Είναι το σύστημα υποστήριξης για την τροφική αλυσίδα στο νερό. Και όταν ξεκινάς να χάνεις οξυγόνο, πιθανώς να χάσεις και κάποια είδη. Οι λίμνες χάνουν οξυγόνο 2.75 με 9.3 φορές ταχύτερα από τους ωκεανούς, μία πτώση που θα έχει επιπτώσεις σε ολόκληρο το οικοσύστημα. – Kevin Rose, περιβαλλοντικός βιολόγος

Οι ερευνητές εντόπισαν ένα μέσο όρο 5.5% πτώσης του οξυγόνου στην επιφάνεια των λιμνών τις τελευταίες 4 δεκαετίες. Ο λόγος είναι ο ολοένα και πιο θερμός αέρας που θερμαίνει την επιφάνεια των λιμνών και έτσι τα αέρια δυσκολεύονται να διαλυθούν σε θερμότερο νερό. Η μέση πτώση του διαλυμένου οξυγόνου σε βαθιά νερά αγγίζει το 18.6%, ωστόσο αυτό έχει διαφορετική εξήγηση. Ενώ οι θερμοκρασίες στο βυθό παραμένουν σταθερές, υπάρχει μικρότερη ανάμιξη των στρωμάτων του νερού αφού η επιφάνεια παραμένει πιο θερμή για περισσότερο διάστημα.

Στο 1/4 των λιμνών παρατηρήθηκε αύξηση και στη θερμοκρασία και στο οξυγόνο. Ωστόσο αυτές οι λίμνες ήταν γεμάτες με κυανοβακτήρια τα οποία τρέφονται από κοντινή ανθρώπινη δραστηριότητα και παράγουν το δικό τους οξυγόνο.

Οι λίμνες αντιστοιχούν στο 3-4% της μη παγωμένης ποσότητας γλυκού νερού του πλανήτη και θεωρούνται εξαιρετικά πλούσια οικοσυστήματα που προσφέρουν καταφύγιο και πόρους σε αμέτρητα είδη. Η μείωση του οξυγόνου δεν απειλεί μόνο τα υδρόβια είδη μέσα στις λίμνες αλλά ολόκληρη την τροφική αλυσίδα. Επιπλέον, καθώς το οξυγόνο μειώνεται, αυξάνεται η παρουσία βακτηρίων που εκπέμπουν μεθάνιο και έτσι οι λίμνες θα παράγουν περισσότερα αέρια θερμοκηπίου.

Έρευνες δείχνουν πως τα επίπεδα οξυγόνου μειώνονται ταχέως στους ωκεανούς. Αυτή η μελέτη αποδεικνύει πως το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο στο γλυκό νερό, απειλώντας τα αποθέματα πόσιμου νερού και τη λεπτή ισορροπία που επιτρέπει στα περίπλοκα οικοσυστήματα του γλυκού νερού να επιβιώνουν. Ελπίζουμε πως αυτά τα ευρήματα θα φέρουν μεγαλύτερη προσοχή στις προσπάθειες αντιμετώπισης των ολοένα και μη αναστρέψιμων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. – Curt Breneman, Rensselaer Polytechnic Institute

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Nature.

LAKES LOOSING OXYGEN

Lake Annecy in southeastern France was included in a new global study on oxygen levels in lakes, seen here on Oct. 11, 2019. Piel G / Alpaca / Andia / Universal Images Group via Getty Images

Climate change is contributing to falling oxygen levels in lakes across the world, according to a study published in the journal Nature Wednesday.

Previous studies have shown falling oxygen levels in individual lakes, but this study is the first to look at so many lakes globally, as researchers gathered data from nearly 400 lakes in the United States, Canada, Europe, Asia and South America. The study found that in the past 40 years, oxygen levels have fallen nearly 19% in deep waters and 5% in surface waters, which is up to nine times faster than the oxygen loss in oceans.

Low oxygen levels in lakes can suffocate wildlife and threaten drinking water quality. In some lakes, oxygen levels increased at the surface, likely because warmer temperatures can drive algal blooms, which temporarily release oxygen. This oxygen increase does not benefit deep waters, though, and algal blooms can release toxic chemicals and produce methane, further contributing to climate change.

"This study proves that the problem is even more severe in fresh waters [than in oceans], threatening our drinking water supplies and the delicate balance that enables complex freshwater ecosystems to thrive," said Curt Breneman, dean of science at the Rensselaer Polytechnic Institute, which led the study.





As reported by The Associated Press:

The authors said their findings suggest that warming temperatures and decreased water clarity from human activity are causing the oxygen decline."Oxygen is one of the best indicators of ecosystem health, and changes in this study reflect a pronounced human footprint," said co-author Craig E. Williamson, a biology professor at Miami University in Ohio.That footprint includes warming caused by climate change and decreased water clarity caused in part by runoff from sewage, fertilizer, cars and power plants.