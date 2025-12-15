2025-12-15 18:35:28
Ο χειμώνας είναι μια περίοδος ξεκούρασης για τον κήπο και τα περισσότερα φυτά, αλλά όχι αδράνειας. Οι χαμηλές θερμοκρασίες και η αυξημένη υγρασία αλλάζουν τις ανάγκες των φυτών και απαιτούν πιο ήπιες, στοχευμένες φροντίδες και στη διάρκεια του χειμώνα το τι δεν θα πρέπει να κάνουμε συχνά είναι εξίσου σημαντικό με το τι χρειάζεται να κάνουμε. 



✅ Τι να κάνετε



1. Περιορίστε το πότισμα

Τα περισσότερα φυτά χρειάζονται πολύ λιγότερο νερό τον χειμώνα. Ελέγξτε πρώτα το χώμα και ποτίστε μόνο όταν είναι πραγματικά στεγνό.

Ασφαλώς φυτά σε γλάστρες που βρίσκονται σε προστατευμένα ασημεία θα απαιτούν και κατά την διάρκεια του χειμώνα πότισμα συχνότερα από αυτά που είναι εκτεθειμένα στη βροχή.



2. Προστατέψτε τα ευαίσθητα φυτά


Χρησιμοποιήστε υφάσματα προστασίας, τοποθετήστε τις γλάστρες σε πιο προφυλαγμένα σημεία ή μετακινήστε σε προστατευμένο/εσωτερικό χώρο φυτά που δεν αντέχουν τον παγετό.



3. Καθαρίζετε συχνά τον χώρο 

Αφαιρείτε από τον κήπο ξερά/πεσμένα φύλλα, κλαδιά και υπολείμματα που μπορεί να ευνοούν ασθένειες.



4. Ελέγξτε το χώμα και τη στράγγιση

Η υπερβολική υγρασία είναι πιο επικίνδυνη από το κρύο. Βεβαιωθείτε ότι το νερό βροχής και ποτίσματος απομακρύνεται σωστά από γλάστρες και παρτέρια και δεν λιμνάζει στις ρίζες τους. 



5. Παρατηρήστε τον κήπο σας

Ο χειμώνας είναι ιδανικός για παρατήρηση: πώς αντιδρούν τα φυτά, ποια σημεία κρατούν υγρασία, ποια φυτά πιθανόν δεν αντέχουν τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, τι θα μπορούσε να βελτιωθεί την άνοιξη.





❌ Τι να αποφύγετε



1. Μειώστε αισθητά ή διακόψτε εντελώς τις λιπάνσεις

Τα περισσότερα φυτά δεν βρίσκονται σε φάση έντονης ανάπτυξης στην διάρκεια του χεμώνα. Έτσι η λίπανση, ειδικά όταν γίνεται σε περιόδους με έντονο κρύο και μειωμένες βροχοπτώσεις, περισσότερο ζημιώνει παρά ευνοεί την ανάπτυξη των φυτών και σε καμιά περίπτωση δεν έχει τα ευεργετικά αποτελέσματα των ανοιξιάτικων και φθινοπωρινών λιπάνσεων.

2. Αποφύγετε το έντονο κλάδεμα

Το βαρύ κλάδεμα καλό είναι να γίνεται όταν περάσουν οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, εκτός αν πρόκειται για απολύτως απαραίτητες παρεμβάσεις, λόγω ασθενειών.



3. Μην ποτίζετε σε συνθήκες παγετού ή αργά το βράδυ

Το νερό μπορεί να παγώσει στις ρίζες και να τις καταστρέψει. Αν δεν μπορείτε να ποτίσετε πρωϊνές ώρες και οι ώρες του μεσημεριού, τώρα που ο ήλιος και η ζέστη δεν είναι τόσο έντονα, ενδείκνυνται για πότισμα περισσότερο από τις ώρες που έχει ήδη σκοτεινιάσει. 



4. Αποφύγετε τις φυτεύσει;

Ο χειμώνας δεν είναι κατάλληλος για νέες φυτεύσεις και μεταφυτεύσεις, εκτός από συγκεκριμένα ιδιαίτερα ανθεκτικά είδη.



5. Μην αγνοείτε μικρά σημάδια ασθενειών

Μούχλα, κιτρινίσματα ή σαπίσματα σε φύλλα και βλαστούς εμφανίζονται πιο εύκολα τώρα. Η έγκαιρη αντιμετώπιση με τον κατάλληλο ανά περίπτωση τρόπο ή και ειδικό σκεύασμα, μπορεί να σώσει τα φυτά από εκτεταμένες ασθένειες ή και πλήρη μαρασμό.
