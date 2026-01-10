Η σταθερή τηλεφωνία εξελίχθηκε από απλές γραμμές σε ένα δίκτυο που σήμερα ενσωματώνει ψηφιακές τεχνολογίες, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο επικοινωνίας. Όμως, χρόνο με τον χρόνο, χάνει τη «μάχη» με την κινητή τηλεφωνία. Τα στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για το 2024 δεν επιδέχονται αμφισβήτησης. Μόνο μέσα σε ένα έτος, ο όγκος των κλήσεων από σταθερό μειώθηκε κατά σχεδόν 2 δισ. λεπτά λιγότερα σε σχέση με το 2023. Η συνολική χρήση της σταθερής τηλεφωνίας έχει μειωθεί στο μισό σε σχέση με μια δεκαετία πριν. Ένας οικιακός χρήστης αφιερώνει πλέον μόλις 38 λεπτά τον μήνα για κλήσεις από το σταθερό του.

freegr

Ένα άλλο στοιχείο που δείχνει υποχώρηση είναι πως το 2024 υποβλήθηκαν 342.998 αιτήσεις φορητότητας αριθμών σταθερής τηλεφωνίας, έναντι 377.176 αιτήσεων το 2023, παρουσιάζοντας μείωση 9,1%. Αντίστοιχα, οι αριθμοί που μεταφέρθηκαν μειώθηκαν κατά 8,1% σε σχέση με το 2023, ανερχόμενοι σε 318.265.«Βασιλιάς» η κινητή τηλεφωνία και στα στοιχεία της ΕΕΤΤΗ κινητή τηλεφωνία έχει γίνει το κύριο εργαλείο επικοινωνίας. Ο συνολικός όγκος κλήσεων από κινητά το 2024, εκτινάχθηκε στα 39,3 δισεκατομμύρια λεπτά, καλύπτοντας πλήρως το κενό που άφησε η σταθερή.Η κυριαρχία οφείλεται κυρίως στο ότι το συντριπτικό ποσοστό των συνδρομητών συμβολαίου διαθέτει πλέον πακέτα με απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Ένας συνδρομητής συμβολαίου μιλάει κατά μέσο όρο 335 λεπτά τον μήνα από το κινητό του (σχεδόν 10 φορές περισσότερο από το σταθερό).Είναι φανερό πως οι αριθμοί επιβεβαιώνουν σε απόλυτο βαθμό αυτό που βιώνουμε στην καθημερινότητά μας. Ο τρόπος που επικοινωνούμε έχει αλλάξει ριζικά, και το σταθερό τηλέφωνο, από πρωταγωνιστής της καθημερινότητάς μας, έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα.Η μείωση χρήσης της σταθερής δεν έρχεται ως «κεραυνός εν αιθρία». Τα προγράμματα κινητής τηλεφωνίας προσφέρουν πλέον λεπτά συνομιλίας «απεριόριστα προς όλους», κάνοντας το σταθερό να φαίνεται περιττό για εξερχόμενες κλήσεις.Το WhatsApp, το Viber και το Messenger επιτρέπουν δωρεάν κλήσεις και βιντεοκλήσεις, χρησιμοποιώντας μόνο το Wi-Fi.Οι νεότερες γενιές προτιμούν τα γραπτά μηνύματα (texting) ή τα ηχητικά μηνύματα, αποφεύγοντας την άμεση τηλεφωνική επαφή.Υπηρεσίες Over the topΗ ΕΕΤΤ εκτιμά ότι η κλήσεις στην κινητή τηλεφωνία αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο καθώς ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός χρηστών εισέρχεται στις υπηρεσίες φωνής μέσω υπηρεσιών OTT (Over the top) στο διαδίκτυο, όπως Viber, What’s App, κ.λπ. χωρίς όμως να μπορεί να καταγράψει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, που προσφέρονται ως εφαρμογές στο κινητό τηλέφωνο καθώς οι φορείς που τις λειτουργούν στην εγχώρια αγορά δεν ρυθμίζονται από την Εθνική Επιτροπή.Κατά το 2024, καταγράφηκε νέα αύξηση στη χρήση των δικτύων κινητών επικοινωνιών σε όλες τις υπηρεσίες, όπως τα λεπτά ομιλίας εντός Ελλάδας, τα σύντομα γραπτά μηνύματα (SMS) και τα μηνύματα πολυμέσων (MMS). Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η συνεχιζόμενη ανοδική πορεία της χρήσης υπηρεσιών δεδομένων. Το 2024, ο όγκος των υπηρεσιών δεδομένων μέσω δικτύων κινητών επικοινωνιών συνέχισε την ανοδική πορεία, σημειώνοντας αύξηση 38,7% και φθάνοντας τα 1.732 εκατ. GB έναντι 1.249 εκατ. GB το 2023.Η πλειονότητα των δεδομένων διακινήθηκε μέσα από συσκευές κινητής τηλεφωνίας, σε ποσοστό 89%, ενώ το υπόλοιπο 11%, μέσω άλλων φορητών συσκευών, με χρήση κάρτας πρόσβασης σε υπηρεσίες δεδομένων (datacards) και Μ2Μ.Ο μεγαλύτερος όγκος δεδομένων διακινήθηκε από τους οικιακούς χρήστες με συμβόλαιο με 905 εκατ. GB, έπονται οι χρήστες καρτοκινητής με 614 εκατ. GB και τέλος, οι εταιρικοί χρήστες με 213 εκατ. GB.Ευρυζωνικές συνδέσειςΣτο τέλος του 2024, οι σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις ανήλθαν σε 4.489.909 γραμμές, παρουσιάζοντας μικρή ετήσια μείωση 0,5%, ενώ η διείσδυση της σταθερής ευρυζωνικότητας στον πληθυσμό έφτασε στο 43,2%.Οι γραμμές FTTH (Fiber to the Home) αυξήθηκαν εντυπωσιακά κατά 72% στο τέλος του 2024, συνιστώντας το 14,2% του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών έναντι 8,2% τον Δεκέμβριο του 2023.Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αύξηση του ποσοστού των γραμμών υπερ-υψηλών ταχυτήτων (ονομαστικών download ταχυτήτων από 100 Mbps και άνω), οι οποίες συνιστούν ποσοστό 37,4% των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας (32,6% στα τέλη του 2023).Αναφορικά με την ευρυζωνική κάλυψη σε εθνικό επίπεδο, βάσει στοιχείων στο τέλος Ιουνίου 2024, η κάλυψη οπτικής ίνας μέχρι τις εγκαταστάσεις (Fiber to the Premises-FTTP) αυξήθηκε σημαντικά κατά 7,7 εκατοστιαίες μονάδες, από 38,4% σε 46,1%, υπολειπόμενη, ωστόσο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ο οποίος ανέρχεται σε 82,5% (έναντι 78,8% τον Ιούνιο του 2023).Όσον αφορά τη συνολική σταθερή ευρυζωνική κάλυψη, η Ελλάδα με ποσοστό 97,2% βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο της ΕΕ (97,9%). Η συνολική κάλυψη 5G, αυξήθηκε κατά 1,7 εκατοστιαία μονάδα, ανερχόμενη σε 99,8% τον Ιούνιο του 2024, πάνω από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο (94,3%).Τέλος, το σύνολο των ενεργών συνδέσεων κινητών επικοινωνιών, από τις οποίες έγινε χρήση υπηρεσιών δεδομένων, ανήλθε σε 9.775.862 συνδέσεις, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 1,7% και καταγράφοντας πληθυσμιακή διείσδυση 94%.Freegr network blog- News about pc, technology.