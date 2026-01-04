tinanantsou.blogspot.gr

Τίτλος πειράματος Το βέλος που αλλάζει κατεύθυνση!ΣτόχοςΝα παρατηρήσουμε πώς το φως αλλάζει πορεία όταν περνά από διαφορετικά υλικά (αέρας → νερό).Υλικά1 διάφανο ποτήριΝερό1 χαρτίΜαρκαδόροςΔιαδικασίαΣχεδιάζουμε πάνω στο χαρτί ένα βέλος που δείχνει προς μία κατεύθυνση.Τοποθετούμε το χαρτί πίσω από το άδειο ποτήρι και παρατηρούμε.Γεμίζουμε το ποτήρι με νερό.Ξανακοιτάμε το βέλος μέσα από το ποτήρι.Έκπληξη! Το βέλος φαίνεται να δείχνει προς την αντίθετη κατεύθυνση!Τι συμβαίνει;Όταν το φως περνά από τον αέρα στο νερό, αλλάζει ταχύτητα και κατεύθυνση.Αυτό το φαινόμενο λέγεται διάθλαση του φωτός.Το νερό λειτουργεί σαν «φακός» και αντιστρέφει την εικόνα που βλέπουμε.Τι μαθαίνουμεΠώς ταξιδεύει το φωςΤι είναι η διάθλασηΠώς αλλάζει η εικόνα όταν το φως περνά από διαφορετικά υλικά