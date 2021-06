sidirodromikanea

Μια σιδηροδρομική εταιρεία που βλέπει τις προκλήσεις του τομέα ως καύσιμο για βελτίωση και ανάπτυξη μπορεί να είναι εξαιρετική. Επιπλέον, η αντίληψη της προόδου άλλων εταιρειών και χωρών ως ανταγωνισμός αλλά ως όφελος για τη σιδηροδρομική βιομηχανία είναι επίσης μια ενδιαφέρουσα προοπτική. Για τα METRANS, αυτό είναι φυσιολογικό δεδομένου ότι η εταιρεία προσπαθεί να επικεντρωθεί σε άλλα πράγματα όπως η διατήρηση της ταυτότητάς της ανέπαφη και η λήψη πολιτικών αποφάσεων.Γράφει ο Νίκος ΠαπατόλιοςΟ Peter Kiss, Διευθύνων Σύμβουλος της METRANS, μοιράστηκε αυτές τις απόψεις σε συνέντευξή του στο RailFreight.com. Έκανε μια ματιά στην καριέρα του με τους METRANS και συζήτησε μερικά από τα καίρια ζητήματα που αντιμετωπίζει ο σιδηροδρομικός τομέας. Ένα από αυτά είναι πολιτικές διακηρύξεις που δεν γίνονται ποτέ πράξεις.Απαιτούνται πραγματικά βήματαΞεκινώντας τη συζήτηση από τη σκοπιά του Ευρωπαϊκού Έτους Σιδηροδρόμων, ο Peter Kiss επεσήμανε ότι δεν αρκεί η πραγματοποίηση πολιτικών διακηρύξεων. Φυσικά, τέτοιες πρωτοβουλίες είναι απαραίτητες για την ανάδειξη και προώθηση της σημασίας των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών. Ωστόσο, αυτά από μόνα τους θα μπορούσαν να αποδειχθούν πιο επιβλαβή παρά χρήσιμα. Το επίκεντρο πρέπει να δοθεί σε άλλα προβλήματα, όπως η κακή υποδομή και οι χαμηλές δυνατότητες, που συχνά εμποδίζουν την επέκταση του τομέα.Σε τελική ανάλυση, το σιδηροδρομικό φορτίο έχει αποδείξει την αξία του σε πολλές περιπτώσεις. Η πανδημία, τα προβλήματα αποκλεισμού του Σουέζ ήταν όλες περιπτώσεις όπου ο τομέας εκπλήρωσε τους στόχους του και διευκόλυνε τη μεταφορά σε ηπειρωτικό και διηπειρωτικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, ο Kiss πιστεύει ότι η προστιθέμενη αξία για το Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων δεν θα ήταν εορτασμοί αλλά για την εφαρμογή πραγματικών λύσεων σε πραγματικά προβλήματα.Η ουδετερότητα είναι ο οδηγός μαςΌσον αφορά την ίδια την METRANS, η εταιρεία προτιμά να αξιοποιεί στο έπακρο τα προβλήματα του κλάδου. «Οι κακές συνθήκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε περιστασιακά είναι το καύσιμο μας για περαιτέρω ανάπτυξη», λέει ο Kiss. Ταυτόχρονα, η εταιρεία προσπαθεί να διατηρήσει την ταυτότητά της με τα χρόνια.«Αν και πολλά έχουν αλλάξει στην αγορά, ακολουθούμε την ίδια στρατηγική. Μπήκαμε σε νέες αγορές και γίναμε σιδηροδρομικός χειριστής με τα περιουσιακά μας στοιχεία, όπως οι ατμομηχανές και τα αυτοκίνητα. Ωστόσο, θα συνεχίσουμε και πάντα να επιμείνουμε στον στόχο μας να είμαστε ένας ουδέτερος φορέας παροχής υπηρεσιών με τερματικά, τρένα και πρόσθετες υπηρεσίες », προσθέτει.Δεν είναι όλα για ανταγωνιστικές δυνάμειςΗ Τσεχική Δημοκρατία αποκτά κεντρική σημασία τον τελευταίο καιρό όσον αφορά το New Silk Road. Ο Kiss πιστεύει ακράδαντα ότι η χώρα έχει πολλές δυνατότητες, παρόλο που εξακολουθεί να είναι «νεοφερμένος» σε αυτήν την αγορά. Ο κύριος στόχος είναι ο καθορισμός του ζωτικού ρόλου της Κεντρικής-Ανατολικής Ευρώπης στο New Silk Road. Ωστόσο, αυτός ο ρόλος είναι πολύ συγκεκριμένος.«Δεν στοχεύουμε, για παράδειγμα, να αναλάβουμε το ρόλο των γερμανικών κόμβων που συμμετέχουν στο New Silk Road», αναφέρει ο Kiss. Το ίδιο το φορτίο αποφασίζει τους βέλτιστους προορισμούς και τις αγορές, οπότε «πρέπει να ερμηνεύσουμε το φορτίο ως επιβάτη που γνωρίζει τον τελικό του προορισμό». Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να διασφαλίσουμε ότι το φορτίο που προορίζεται για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη πηγαίνει εκεί χωρίς να στραφεί σε άλλους προορισμούς.Ταυτόχρονα, οι εξελίξεις σε άλλες χώρες δεν αποτελούν πρόβλημα. «Οι επενδύσεις, όπως αυτές στην Ουγγαρία», λέει ο Kiss, «δεν πρέπει να εκληφθεί ως απλός ανταγωνισμός». Αντίθετα, θα πρέπει να είναι ευπρόσδεκτα ως δυνατότητες για μεγαλύτερη επέκταση και ένα καλύτερο σιδηροδρομικό δίκτυο στην Ευρώπη.Είναι απαραίτητο να το απολαύσετεΌσον αφορά την καριέρα του στα METRANS, ο Kiss υπογραμμίζει ότι αφορούσε τη χημεία των επιχειρήσεων. «Ήταν το 1999 όταν μπήκα στο METRANS λόγω του οράματος. Ήξερα ήδη τον Jiri Samek, ιδρυτή και μακροχρόνιο CEO της εταιρείας. Τον ίδιο χρόνο, αποφασίσαμε να ξαναρχίσουμε τις διατροπικές μεταφορές στη Σλοβακία και ως ένα ακόμη βήμα για την ανάπτυξη της Ουγγαρίας. Αυτή η νέα πρόκληση ήταν η «στιγμή κλικ» όταν αποφάσισα αμέσως να συμμετάσχω στο METRANS », θυμάται.Μετά από 22 χρόνια στην εταιρεία, το μυστικό της επιτυχίας έγκειται στην απόλαυση κάθε μέρα. «Αυτή είναι μια συμβουλή ενός παλιού φίλου με την οποία προσπαθώ να τηρήσω», λέει ο Kiss. Παρ 'όλα αυτά, η ομάδα παίζει επίσης σημαντικό ρόλο, καθώς καταφέρνει να χειριστεί πολλές ευθύνες, ενώ παραμένει ελεύθερη να αναπτύξει στρατηγικές και να τις εφαρμόσει.https://www.railfreight.com/railfreight/2021/06/09/focusing-on-solutions-and-teamwork-the-only-way-for-rail-freight-to-thrive/Επιμέλεια: Χρήστος Γιαννακίδηςsidirodromikanea