2025-12-10 18:33:41
Φωτογραφία για Πρώτη η εκπρόσωπος της ΔΑΚΕ-Σιδηροδρομικών στις εκλογές για την ανάδειξη εκπρόσωπου στο Δ.Σ. του ΟΣΕ.
Στον πρώτο γύρο των αρχαιρεσιών για την εκλογή εκπροσώπου των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος» (ΟΣΕ), πλειοψήφησε η εκπρόσωπος της ΔΑΚΕ- Σιδηροδρομικών Ασπιώτου Αναστασία, η οποία έλαβε 467 ψήφους και θα συμμετάσχει στο δεύτερο γύρο των αρχαιρεσιών, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2025.Ακολουθεί ο πίνακας με τους ψήφους που έλαβαν οι sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η ολλανδική νεοσύστατη εταιρεία τρένων GoVolta ξεκινά με εισιτήρια των 10€ από το Άμστερνταμ στο Βερολίνο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η ολλανδική νεοσύστατη εταιρεία τρένων GoVolta ξεκινά με εισιτήρια των 10€ από το Άμστερνταμ στο Βερολίνο
Γεώργιος Καζάνας: «Ευχαριστώ τους σιδηροδρομικούς που με τίμησαν με την ψήφο τους»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Γεώργιος Καζάνας: «Ευχαριστώ τους σιδηροδρομικούς που με τίμησαν με την ψήφο τους»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Aκτινογραφία των σιδηροδρομικών διαβάσεων στην Αθήνα – Γιατί οι διαβάτες εξακολουθούν να πεθαίνουν
Aκτινογραφία των σιδηροδρομικών διαβάσεων στην Αθήνα – Γιατί οι διαβάτες εξακολουθούν να πεθαίνουν
Εκλογές στο ΟΣΕ για την ανάδειξη εκπροσώπου των εργαζομένων στο Δ.Σ.
Εκλογές στο ΟΣΕ για την ανάδειξη εκπροσώπου των εργαζομένων στο Δ.Σ.
Την υποψηφιότητά του ανακοίνωσε ο Κωνσταντίνος Καστρινάκης για εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ. του ΟΣΕ.
Την υποψηφιότητά του ανακοίνωσε ο Κωνσταντίνος Καστρινάκης για εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ. του ΟΣΕ.
Σοβαρό περιστατικό στο Χίθροου, προκαλεί διακοπή των σιδηροδρομικών δρομολογίων
Σοβαρό περιστατικό στο Χίθροου, προκαλεί διακοπή των σιδηροδρομικών δρομολογίων
Η ΔΑΚΕ – Σιδηροδρομικών ανακοίνωσε την υποψήφια εκπρόσωπό της στο διοικητικό συμβούλιο του ΟΣΕ
Η ΔΑΚΕ – Σιδηροδρομικών ανακοίνωσε την υποψήφια εκπρόσωπό της στο διοικητικό συμβούλιο του ΟΣΕ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Νύχτα αποκαλύψεων»: Η Γονική αποξένωση και η ερευνώμενη κακοποίηση στο μικροσκόπιο της εκπομπής
«Νύχτα αποκαλύψεων»: Η Γονική αποξένωση και η ερευνώμενη κακοποίηση στο μικροσκόπιο της εκπομπής
ΣΚΑΪ: Παραμένουν Τσουρός και Τσιμιτσέλης – Νέα άφιξη το “Beat my guest” στην απογευματινή ζώνη
ΣΚΑΪ: Παραμένουν Τσουρός και Τσιμιτσέλης – Νέα άφιξη το “Beat my guest” στην απογευματινή ζώνη
Είμαστε Ένα: Τι ανακοίνωσε ο ΑΝΤ1 για τον Χριστουγεννιάτικο τηλεμαραθώνιο που διοργανώνει;
Είμαστε Ένα: Τι ανακοίνωσε ο ΑΝΤ1 για τον Χριστουγεννιάτικο τηλεμαραθώνιο που διοργανώνει;
Θανάσης Παπαθανάσης: «Η παρουσία του Γιάννη Βρούτση στο Αγρίνιο επανεπιβεβαιώνει ότι το ΔΑΚ “Μιχάλης Κούσης” προχωρά με απόλυτη προτεραιότητα»
Θανάσης Παπαθανάσης: «Η παρουσία του Γιάννη Βρούτση στο Αγρίνιο επανεπιβεβαιώνει ότι το ΔΑΚ “Μιχάλης Κούσης” προχωρά με απόλυτη προτεραιότητα»
Κίνηση για τουριστικό τρένο στον Νέστο
Κίνηση για τουριστικό τρένο στον Νέστο