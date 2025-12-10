Πρώτη η εκπρόσωπος της ΔΑΚΕ-Σιδηροδρομικών στις εκλογές για την ανάδειξη εκπρόσωπου στο Δ.Σ. του ΟΣΕ.
Στον πρώτο γύρο των αρχαιρεσιών για την εκλογή εκπροσώπου των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος» (ΟΣΕ), πλειοψήφησε η εκπρόσωπος της ΔΑΚΕ- Σιδηροδρομικών Ασπιώτου Αναστασία, η οποία έλαβε 467 ψήφους και θα συμμετάσχει στο δεύτερο γύρο των αρχαιρεσιών, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2025.Ακολουθεί ο πίνακας με τους ψήφους που έλαβαν οι sidirodromikanea
