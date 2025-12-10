2025-12-10 18:33:41

Στον πρώτο γύρο των αρχαιρεσιών για την εκλογή εκπροσώπου των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος» (ΟΣΕ), πλειοψήφησε η εκπρόσωπος της ΔΑΚΕ- Σιδηροδρομικών Ασπιώτου Αναστασία, η οποία έλαβε 467 ψήφους και θα συμμετάσχει στο δεύτερο γύρο των αρχαιρεσιών, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2025.Ακολουθεί ο πίνακας με τους ψήφους που έλαβαν οι sidirodromikanea

