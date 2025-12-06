2025-12-06 19:49:15
Την υποψήφια εκπρόσωπο της στις εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη εκπρόσωπου των εργαζομένων στο διοικητικό συμβούλιο του ΟΣΕ ανακοινώσε η ΔΑΚΕ- Σιδηροδρομικών. Η συνδικαλιστική παράταξη ΔΑΚΕ- Σιδηροδρομικών επέλεξε και στηρίζει, οπως αναφερει στην ανακοινωση της, την υποψηφιότητα της   Ασπιώτου Αναστασία (Σούλα) Στην ανακοίνωσή της η παράταξη αναφέρει: Συναδέλφισσες, sidirodromikanea
