2025-12-08 14:08:34
Χειροκίνητες μανιβέλες και μετακινούμενο προσωπικό. Απουσία εναλλακτικών για τους κατοίκους που ζουν σε διχοτομημένες γειτονιές. Το έργο της υπογειοποίησης που προχωρά απελπιστικά αργά και η πυκνή αλληλογραφία αλληλομετάθεσης ευθυνών ανάμεσα σε Δήμο Αθηναίων και ΟΣΕ.Ρεπορτάζ Δήμητρα Τριανταφύλλου Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκηςin.grOσοι έχουν περάσει είτε πεζή, είτε με όχημα από τη διάβαση sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΔευτέρα, 8/12/2025: Εργασίες ημέρας
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΗ Έλενα Παπαρίζου εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ