2021-06-17 18:26:27

Self test: Από τα σούπερ μάρκετ η διάθεση στην Αχαΐα, ανοιχτό ενδεχόμενο και για την Αττική



Στην ανακοίνωση ότι τα self test θα διανέμονται πλέον από τα σούπερ μάρκετ στην Αχαΐα, όπου οι εκπρόσωποι των φαρμακοποιών αρνήθηκαν να συνεχίσουν την παροχή τους προς τους δικαιούχους, προχώρησε κατά την ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας ο υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης.



Ο κ. Κοντοζαμάνης ανακοίνωσε ότι .... επιτεύχθηκε συμφωνία με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ της Αχαΐας για τη διάθεση των self test και πρόσθεσε ότι εφόσον επιμείνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αθηνών στην άρνησή του, το ίδιο θα ισχύσει και στην Αττική.



Περισσότερα σε λίγο cnn.gr



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ