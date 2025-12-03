2025-12-03 19:23:51
Η φετινή τηλεοπτική σεζόν για τον ΑΝΤ1 ξεκίνησε με νέες παραγωγές και κινήσεις ενίσχυσης του προγράμματος. Παρά τις υψηλές προσδοκίες και τις επενδύσεις του σταθμού, το κανάλι συνεχίζει να διαμορφώνει το prime time με στόχο να προσφέρει ακόμη πιο ενδιαφέρον περιεχόμενο στο κοινό. Εξαίρεση αποτελούν δύο σταθερές αξίες του καναλιού: το «Ράδιο Αρβύλα» και ο Εκατομμυριούχος, οι οποίες συνεχίζουν να κρατούν ψηλά τις επιδόσεις και να ενισχύουν το πρόγραμμα του σταθμού.

Παράλληλα, το κανάλι έχει ήδη έτοιμες νέες τηλεοπτικές παραγωγές, με στόχο να παρουσιάσει ένα πιο ανταγωνιστικό πρόγραμμα στο δεύτερο μισό της σεζόν. Η σειρά «VIP Καλά Γεράματα», η οποία έχει ολοκληρώσει εδώ και καιρό τα γυρίσματά της, προγραμματίζεται να κάνει πρεμιέρα μετά τα Χριστούγεννα, όταν το πρόγραμμα παραδοσιακά ενισχύεται και το κοινό επιστρέφει πιο σταθερά μπροστά από τις οθόνες.

Την ίδια στιγμή, ο ΑΝΤ1 ετοιμάζει και μια ακόμη ολοκαίνουργια παραγωγή με υψηλό ενδιαφέρον

. Πρόκειται για τη σειρά «Σούπερ Ήρωες», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Γιάννης Μπέζος, μια από τις πιο αγαπημένες και επιτυχημένες φυσιογνωμίες της ελληνικής τηλεόρασης. Η σειρά αναμένεται να προσθέσει μια διαφορετική, πιο κωμική και φρέσκια νότα στο πρόγραμμα, με στόχο να κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού και να δώσει νέα δυναμική στο prime time του σταθμού. Και αυτή η σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Β' μισό της φετινής σεζόν παρά τις φήμες που υπήρχαν για την μετάθεσή του την επόμενη τηλεοπτική χρονιά.



Πηγή: tvnea.com
Hellenic Train: Σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών λόγω ηλεκτροδότησης στη γραμμή 3 του Μετρό
