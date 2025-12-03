Η φετινή τηλεοπτική σεζόν για τον ΑΝΤ1 ξεκίνησε με νέες παραγωγές και κινήσεις ενίσχυσης του προγράμματος. Παρά τις υψηλές προσδοκίες και τις επενδύσεις του σταθμού, το κανάλι συνεχίζει να διαμορφώνει το prime time με στόχο να προσφέρει ακόμη πιο ενδιαφέρον περιεχόμενο στο κοινό. Εξαίρεση αποτελούν δύο σταθερές αξίες του καναλιού: το «Ράδιο Αρβύλα» και ο Εκατομμυριούχος, οι οποίες συνεχίζουν να κρατούν ψηλά τις επιδόσεις και να ενισχύουν το πρόγραμμα του σταθμού.
Παράλληλα, το κανάλι έχει ήδη έτοιμες νέες τηλεοπτικές παραγωγές, με στόχο να παρουσιάσει ένα πιο ανταγωνιστικό πρόγραμμα στο δεύτερο μισό της σεζόν. Η σειρά «VIP Καλά Γεράματα», η οποία έχει ολοκληρώσει εδώ και καιρό τα γυρίσματά της, προγραμματίζεται να κάνει πρεμιέρα μετά τα Χριστούγεννα, όταν το πρόγραμμα παραδοσιακά ενισχύεται και το κοινό επιστρέφει πιο σταθερά μπροστά από τις οθόνες.
Την ίδια στιγμή, ο ΑΝΤ1 ετοιμάζει και μια ακόμη ολοκαίνουργια παραγωγή με υψηλό ενδιαφέρον
