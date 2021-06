sidirodromikanea

Μερικές φορές το ταξίδι είναι εξίσου σημαντικό με τον προορισμό. Αυτή είναι η περίπτωση για τους επιβάτες που ανεβαίνουν σε αυτά τα τρένα - που επιλέγονται από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων ταξιδιού και στη συνέχεια ψηφίζονται από τους αναγνώστες ως οι καλύτερες γραφικές βόλτες με τρένο στις Ηνωμένες Πολιτείες.Νο. 10: Strasburg Rail Road στην Πενσυλβάνια. Ιδρύθηκε το 1832, ο ιστορικός σιδηροδρομικός δρόμος του Στρασβούργου δεν έγινε τουριστικός σιδηρόδρομος μέχρι το 1958. Σήμερα, οι επιβάτες συνεχίζουν να επιβιβάζονται στο τρένο για την ευκαιρία να απολαύσουν τη θέα της γραφικής κομητείας Lancaster της Πενσυλβανίας.Νο. 9: Wilmington & Western Railroad στο Ντελαγουέρ. Η διαδρομή Wilmington & Western τοποθετήθηκε τη δεκαετία του 1870 και σήμερα, το ίδιο κομμάτι φιλοξενεί έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς σιδηροδρόμους στην Ανατολική Ακτή. Οι εκδρομές μέσω του Red Clay Valley του Delaware αναχωρούν από την Greenbank και ταξιδεύουν μέσω Faulkland, Wooddale, Ashland, Yorklyn και Hockessin.Νο. 8: Roaring Camp Railroads στην Καλιφόρνια. Το Roaring Camp προσφέρει δύο εμπειρίες σε ατμόλουτρα του 19ου αιώνα. Το Redwood Forest Steam Train μεταφέρει τους επιβάτες σε μια εκδρομή 75 λεπτών μέσω των πανύψηλων δασών του Redwood στην Καλιφόρνια στην κορυφή του βουνού Bear. Η αφήγηση στο πλοίο εξηγεί την ιστορία του Roaring Camp και πώς χρησιμοποιήθηκαν τα τρένα για τη μεταφορά κορμών. Το τρένο Santa Cruz Beach ταξιδεύει από τα βουνά μέσω του κρατικού πάρκου Henry Cowell Redwoods στο Santa Cruz Beach Boardwalk.Νο. 7: Mount Washington Cog Railway στο Νιού Χάμσαϊρ. Οι επιβάτες στο Mount Washington Cog Railway στο Νιου Χάμσαϊρ απολαμβάνουν μια 3ωρη περιήγηση στην υψηλότερη κορυφή στα βορειοανατολικά: 6,288 πόδια Mount Washington. Το πρώτο τρένο με οδοντωτό σιδηρόδρομο έκανε την ανάβαση στις 3 Ιουλίου 1869 και σήμερα, το Mount Washington Cog Railway είναι ορόσημο Εθνικής Ιστορικής Μηχανικής.Νο. 6: Ο σιδηρόδρομος Broadmoor Manitou και Pikes Peak Cog στο Κολοράντο. Ο σιδηρόδρομος Pikes Peak Cog είναι ο υψηλότερος σιδηρόδρομος στην Αμερική (και το υψηλότερο οδοντωτό τρένο στον κόσμο) που φτάνει σε ύψος 14.115 πόδια πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Αυτό το ταξίδι 9 μιλίων μεταφέρει τους επιβάτες στην κορυφή του Pikes Peak, ταξιδεύοντας κατά μήκος του Ruxton Creek, περνώντας το Minnehaha και μέσω του Deer Park.Νο. 5: Cass Scenic Railroad στη Δυτική Βιρτζίνια. Κρυμμένο στα γραφικά βουνά της Δυτικής Βιρτζίνια βρίσκεται το Cass Scenic Railroad State Park, όπου οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν ένα βήμα πίσω στο χρόνο σε μια ατμομηχανή με ατμό που κάποτε χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ξυλείας. Τα ταξίδια αναχωρούν από την πόλη Cass και μεταφέρουν τους επισκέπτες στο σταθμό Whittaker (2 ώρες μετ 'επιστροφής) ή μέχρι το Bald Knob (4,5 ώρες μετ' επιστροφής).Νο. 4: Cuyahoga Valley Scenic Railroad στο Οχάιο. Το Cuyahoga Valley Scenic Railroad είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να εξερευνήσετε το Εθνικό Πάρκο Cuyahoga Valley που βρίσκεται στο Βορειοανατολικό Οχάιο. Το τρένο ταξιδεύει βόρεια-νότια μεταξύ Ανεξαρτησίας και Akron, με στάσεις για επιβάτες πεζών και ποδηλάτων. Εκτός από τις γραφικές βόλτες στο πάρκο, το τρένο φιλοξενεί επίσης βραδινές εκδρομές (Ales on Rails, Cocktails on Rails ή Grape Escapes), καθώς και ένα τρένο Murder Mystery.No. 3: Σιδηρόδρομος Colebrookdale στην Πενσυλβάνια. Οι επιβάτες που οδηγούν το Colebrookdale Railroad επιβιβάζονται σε μια αναπαλαιωμένη αμαξοστοιχία ηλικίας ενός αιώνα για 2 ώρες ταξίδι στην Secret Valley της Πενσυλβανίας. Ένα ανοιχτό αυτοκίνητο προσφέρει θέα 360 μοιρών του περασμένου τοπίου, ενώ το αυτοκίνητο πρώτης κατηγορίας, που ονομάζεται Storm King, προσφέρει ποτά και σνακ στους ήχους της μουσικής πιάνου.Νο. 2: Cumbres & Toltec Scenic Railroad στο Κολοράντο και το Νέο Μεξικό. Ένας από τους πιο αυθεντικούς σιδηροδρόμους που λειτουργούν με ατμό, ο Cumbres & Toltec Scenic Railroad τρέχει για 64 μίλια μεταξύ Chama, New Mexico και Antonito, Colorado, περνώντας από τα βουνά San Juan και τη γραφική κοιλάδα Conejos. Αυτό το συγκινητικό Εθνικό Ιστορικό Ορόσημο αντιπροσωπεύει ένα από τα πιο εντυπωσιακά ημερήσια ταξίδια στο Νέο Μεξικό.Νο. 1: Σιδηρόδρομος Durango & Silverton Narrow Gauge στο Κολοράντο. Ο ιστορικός σιδηρόδρομος Durango και Silverton Narrow Gauge κάποτε ανέσυρε ασήμι και χρυσό κατά μήκος της διαδρομής που τέθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα μεταξύ των δύο πόλεων. Σήμερα, οι επισκέπτες πηγαίνουν στο 7ωρο ταξίδι μετ 'επιστροφής από το Ντάρανγκο μέσω ενός από τα πιο εντυπωσιακά τοπία του Κολοράντο, με την ευκαιρία να σταματήσουν και να εξερευνήσουν την ιστορική πόλη των μεταλλείων.https://eu.usatoday.com/picture-gallery/travel/10best/awards/2021/06/22/10-best-scenic-train-rides-u-s-according-our-readers/7774737002/Επιμέλεια: Χρήστος Γιαννακίδηςsidirodromikanea