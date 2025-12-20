2025-12-20 12:33:58

Ένα κοπάδι περίπου 100 άγριων ελεφάντων προσπαθούσε να διασχίσει μια σιδηροδρομική γραμμή όταν ο μηχανοδηγός τους εντόπισε. Έβαλε φρένα έκτακτης ανάγκης, αλλά ήταν πολύ αργά.dw.comΗ Ινδία έχει δει συνολικά 81 άγριους ελέφαντες να σκοτώνονται σε συγκρούσεις τρένων μεταξύ 2019 και 2024, σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος της ΙνδίαςΕπτά άγριοι ασιατικοί ελέφαντες σκοτώθηκαν το Σάββατο, όταν sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ