Κόντρα… στον αέρα σημειώθηκε ανάμεσα στις ενημερωτικές εκπομπές της πρωινής ζώνης του Open και του Mega, κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης από το μπλόκο στα Μάλγαρα. Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, μετά τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας και σύμφωνα με τις οποίες φέρεται να ελέγχεται για επιδοτήσεις ύψους 122.000 ευρώ.Η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος», με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, συνδέθηκε ζωντανά με το σημείο, με τον κ. Ανεστίδη να ξεκαθαρίζει προς τους δημοσιογράφους των καναλιών που είχαν στήσει μικρόφωνα μπροστά του πως θα μιλήσει πρώτα στο Open. «Εξηγούμαι, προτεραιότητα έχει το Open», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ απευθυνόμενος σε δημοσιογράφο του Mega που τον πλησίασε εκείνη τη στιγμή, σχολίασε: «Κάτσε ρε… είμαστε στον αέρα».«Τι εννοεί ο συνάδελφος “είμαστε στον αέρα;” Δεν είμαστε όλοι μαζί στον αέρα, αυτά είναι της δεκαετίας του 90’» ανέφερε ο Μάνος Νιφλής, με τη δημοσιογράφο του OPEN να βάζει ακουστικό στον κ. Ανεστίδη, για να έχει επιστροφή ήχου από την εκπομπή, καθώς είχαν κανονισμένη συνέντευξη, όπως προέκυψε από τα λεγόμενά του.«Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Ποιος μου μιλάει τώρα;» είπε ο αγρότης, καλημερίζοντας στη συνέχεια τον Μάνο Νιφλή.«Είναι και ο κ. Χασαπόπουλος» ακούστηκε να λέει ο δημοσιογράφος του Mega. «Ο κ. Χασαπόπουλος είναι το άλλο μικρόφωνο δίπλα» συνέχισε ο κ. Ανεστίδης και άρχισε τις δηλώσεις του.«Είναι όλα τα κανάλια στον αέρα. Μπορείτε να βγάλετε την επιστροφή από το Open και να μας πείτε τι συνέβη για να σας ακούνε όλοι;» ανέφερε κάποιος δημοσιογράφος, ενώ άλλη δημοσιογράφος τον κάλεσε να κάνει ακριβώς το ίδιο. «Μπορείτε να βάλετε την επιστροφή από το OPEN μετά για να κάνετε τη δουλειά σας».«Είναι ανήθικο αυτό που κάνουν οι συνάδελφοι» σχολίασε ο Γιάννης Κολοκυθάς. «Να πούμε για το Mega, ότι αυτό είναι δεκαετίας 90′, δεν είναι του 2025. Δεν περίμενα να ισχύει ακόμα αυτό. Δεν ξέρω ποιος συνάδελφος είναι εκεί. Αν έχει τέτοια εντολή από την εκπομπή του, τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη, να το κάνει αυτό… Είχαμε ραντεβού με τον κ. Ανεστίδη. Είπε ο άνθρωπος ότι προτεραιότητα έχει το Open και πήγε τσαμπουκά να του βγάλει το μικρόφωνο και τα ακουστικά. Ειλικρινά από τη δεκαετία του 90′ έχω να δω κάτι τέτοιο» ανέφερε από την πλευρά του ο Μάνος Νιφλής.Τελικά, η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» διέκοψε τη σύνδεση και είπαν πως θα συνδεθούν αργότερα – όταν τελειώσουν οι κοινές δηλώσεις στα κανάλια – για να συνομιλήσουν με τον κ. Ανεστίδη, όπως ήταν προγραμματισμένο.«Ας βγάλουμε τις επιστροφές να κάνετε εσείς τις ερωτήσεις» έλεγε την ίδια ώρα ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στον δημοσιογράφο του Mega όταν άρχισε να κάνει δηλώσεις ο αγροτοσυνδικαλιστής, ενώ στη συνέχεια τον κάλεσε να συντονίσει τα πράγματα, και τελικά αποφάσισε να διακόψει τη σύνδεση με τα Μάλγαρα και να συνδεθούν αργότερα.Οι παρουσιαστές της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega» σχολίασαν στη συνέχεια όσα έγιναν. «Μας στέλνετε μηνύματα γιατί κλείσαμε τον κ. Ανεστίδη. Δεν τον κλείσαμε αλλά δεν μπορούμε να γίνεται διάγγελμα. Πρέπει να κάνουμε διάλογο για να καταλάβουμε τι γίνεται. Αυτό το μπάχαλο δεν… » είπε η Ανθή Βούλγαρη.«Είχαμε κανονίσει με τον κ. Ανεστίδη μετά τις 8. Όταν τον είδαν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι είναι λογικό να πάνε εκεί. Είναι και πρακτικές κάποιων συναδέλφων, που θυμίζουν άλλες εποχές, που πηγαίνουν και βάζουν επιστροφές στους ανθρώπους για να ακούνε δήθεν τον τάδε παρουσιαστή. Μεγαλώσαμε με αυτά τα πράγματα, δεν είναι ωραία και παλαιότερα τα καταδικάζαμε» είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.Λίγο αργότερα η Ανθή Βούλγαρη, αναφέρθηκε ξανά σε όσα συνέβησαν, λέγοντας: «Εμείς δώσαμε μία υπόσχεση ότι αυτή η εβδομάδα είναι γιορτινή. Επειδή ακούσαμε διάφορα από ένα συγκεκριμένο κανάλι, θα θεωρήσω τις δηλώσεις ατυχείς και κάποιες λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν. Εμείς εδώ ξέρετε ότι σεβόμαστε όλους τους συναδέλφους και δεν δίνουμε εντολές σε συνεργάτες μας. Οι συνεργάτες μας παίρνουν μόνοι τους πρωτοβουλίες… Όλοι θα πάρουμε, τα ίδια θέματα κάνουμε όλοι πάνω κάτω. Καλά Χριστούγεννα».«Και καλό είναι κάποιοι συνάδελφοι να κοιτάνε και λίγο στον καθρέφτη, δεν βλάπτει. Ημέρες αγάπης είναι» είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.Κλείνοντας την εκπομπή οι παρουσιαστές της εκπομπής του OPEN έστειλαν καρδούλες… «Στους συναδέλφους που πικράθηκαν σήμερα το πρωί από άλλα κανάλια, την καλημέρα μας και καλές γιορτές», είπε ο Μάνος Νιφλής. «Αγάπη μόνο» είπε ο Γιάννης Κολοκυθάς.Πηγή: tvnea.com