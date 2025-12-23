2025-12-23 16:43:32

Στο Σιδηροδρομικό Σταθμό της Καλαμάτας μπήκε σήμερα και ξανασφύριξε το τρένο μετά από αρκετά χρόνια.Επρόκειτο για δοκιμαστική διέλευση ενόψει της εορταστικής έλευσης με το τρένο του Αγίου Βασίλη τομεσημέιρ της παραμονής Πρωτοχρονιάς, μία πρωτοβουλία του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας και της PolisArt Κοιν.Σ.Επ. Καλαμάτας σε συνεργασία με την Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε./ sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ