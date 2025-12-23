2025-12-23 16:43:32
Φωτογραφία για Το τρένο ξανασφύριξε στον σιδηροδρομικό σταθμό της Καλαμάτας μετά από χρόνια.
Στο Σιδηροδρομικό Σταθμό της Καλαμάτας μπήκε σήμερα και ξανασφύριξε το τρένο μετά από αρκετά χρόνια.Επρόκειτο για δοκιμαστική διέλευση ενόψει της εορταστικής έλευσης με το τρένο του Αγίου Βασίλη τομεσημέιρ της παραμονής Πρωτοχρονιάς, μία πρωτοβουλία του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας και της PolisArt Κοιν.Σ.Επ. Καλαμάτας σε συνεργασία με την Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε./ sidirodromikanea
Κ. Χατζηδάκης: Aποφασισμένοι για ένα σύγχρονο και ασφαλή σιδηρόδρομο
Κ. Χατζηδάκης: Aποφασισμένοι για ένα σύγχρονο και ασφαλή σιδηρόδρομο
ΚΝΕ :Εκδήλωση-συζήτηση ''Πόλεμος-φτώχεια-ξεριζωμός, αυτός είναι ο καπιταλισμός...''
ΚΝΕ :Εκδήλωση-συζήτηση ''Πόλεμος-φτώχεια-ξεριζωμός, αυτός είναι ο καπιταλισμός...''
«Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά» έρχεται στο MEGA, απόψε...
Η αναγκαιότητα να λειτουργήσει το τουριστικό τρένο στη Δράμα μέσω του ΟΣΕ
4 νεκροί, 9 τραυματίες μετά από μαζική επίθεση με μαχαίρι και βόμβα καπνού σε σιδηροδρομικό σταθμό στην πρωτεύουσα της Ταϊβάν, Ταϊπέι
Ινδία: 7 ελέφαντες σκοτώθηκαν σε σύγκρουση με επιβατικό τρένο.
Το αυστριακό παράδειγμα και γιατί η Ελλάδα χρειάζεται μεγαλόπνοα σχέδια για το τρένο
Hellenic Train: 23 νέα τρένα και αποζημίωση του Δημοσίου έως και 1 εκατ. ευρώ - Τι προβλέπει η νέα σύμβαση
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ
Ευχές της Εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας
Εορταστικές Ευχές της Υφυπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννας Ευθυμίου
Ευχές απο την ΠΑΣΚ- Σιδηροδρομικών
