themaygeias

Από τη Δευτέρα 5 Ιουλίου για τις μετακινήσεις ενηλίκων προς τα νησιά θα απαιτούνται πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης, αρνητικό αποτέλεσμα PCR τις τελευταίες 72 ώρες ή αρνητικό αποτέλεσμα rapit test τις τελευταίες 48 ώρες, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας της λοίμωξης Covid-19 στη χώρα.Συγκεκριμένα, από τις 5 Ιουλίου, για τις μετακινήσεις προς τα νησιά θα απαιτούνται:Για ενήλικους:α) πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης,β) αρνητικό αποτέλεσμα PCR τις τελευταίες 72 ώρες,γ) αρνητικό αποτέλεσμα rapid test τις τελευταίες 48 ώρες.Για ανήλικους 12 έως 17 ετών:Οποιοδήποτε τεστ, περιλαμβανομένου του self testΟι ανήλικοι έως 12 ετών ταξιδεύουν ελεύθερα. Στην επιστροφή από τα νησιά συνιστάται η διενέργεια self test για όλους όσοι είναι άνω των 12 ετών.Οι εξαιρέσειςΑπό το μέτρο εξαιρούνται η Εύβοια, η Λευκάδα και η Σαλαμίνα, καθώς καια) όσοι μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών νησιωτικών Περιφερειακών Ενοτήτων για λόγους εργασίας σε καθημερινή βάση με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), όπως ήδη ισχύει,β) όσοι μετακινούνται μεταξύ νήσων που βρίσκονται σε πολύ κοντινές αποστάσεις, ή σε πορθμεία που συνδέουν την ηπειρωτική χώρα με νήσους κοντινής απόστασης, με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) αν πρόκειται για εργαζόμενους όπως ήδη ισχύει και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) πριν τη μετακίνηση για τους υπολοίπους.Όσον αφορά τις χερσαίες μετακινήσεις, ο κ. Χαρδαλιάς είπε ότι αξιολογούνται από την κυβέρνηση τα επιδημιολογικά δεδομένα της κάθε περιοχής και η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες εβδομάδες.Στα 27 έτη η διάμεση ηλικία νέων κρουσμάτων«Τα επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν μια σταθεροποίηση. Φαίνεται σαν να ανακόπηκε η καθοδική τάση», σημείωσε η Βάνα Παπαευαγγέλου, η οποία παρατήρησε περαιτέρω μείωση της ενδιάμεσης ηλικίας των νέων κρουσμάτων, που πλέον εντοπίζεται στα 27 έτη.Η πλειονότητα των νέων κρουσμάτων αφορά κατά κύριο λόγο τους νέους 18-24 ετών, ενώ 60% νέων κρουσμάτων αφορά σε ηλικίες 18-34 ετών.Παρατηρείται επίσης σταθεροποίηση στον δείκτη θετικότητας της χώρας μας στο 1,1%.Επιπλέον, μειώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων και των νοσηλευομένων με κορωνοϊό.Ο αριθμός των διασωληνωμένων μειώνεται καθημερινά, καθώς και ο αριθμός των θανάτων.Η λοιμωξιολόγος σημείωσε πως αναμένεται μείωση στους 100 διασωληνωμένους μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες και σε λιγότερους από 10 θανάτους ανά ημέρα.75% μειωμένα τα κρούσματα τον ΙούνιοΟ μήνας που πέρασε ήταν ένας εξαιρετικός μήνας αναφορικά με την πορεία της πανδημίας. Όπως είπε η Βάνα Παπαευαγγέλου, παρατηρήθηκε 75% μείωση νέων κρουσμάτων και μείωση θανάτων κατά 50% τον Ιούνιο.Ωστόσο, τόνισε πως η σταθεροποίηση αυτή της επιδημιολογικής εικόνας οφείλεται ίσως στη χαλάρωση των μέτρων ατομικής προστασίας και στη διασπορά της μετάλλαξης Δέλτα, που, όπως αναμενόταν, ήρθε και στη χώρα μας. Η επιτροπή ειδικών ξεκίνησε ως εκ τούτου να αλλάζει τις ισορροπίες και τη σκέψη της για το πώς θα πορευθούμε τους καλοκαιρινούς μήνες.Τα περιστατικά μετάλλαξης Δέλτα στη χώρα μαςΠεριστατικά της μετάλλαξης Δέλτα καταγράφονται στην Κρήτη, την Αττική αλλά και τη Θεσσαλονίκη.Όπως σημείωσε η Βάνα Παπαευαγγέλου γίνεται προσπάθεια ινχηλάτησης ύποπτων αλλά και επιβεβαιωμένων περιστατικών, προκειμένου να περιοριστεί όσο γίνεται η διάδοση της μετάλλαξης.Το στέλεχος αναμένεται άλλωστε να επικρατήσει σε όλο τον πλανήτη μέσα στον Αύγουστο. Η μετάλλαξη Δέλτα είναι 100% πιο μεταδοτική από τον αρχικό ιό και ως 60% σε σύγκριση με τη βρετανική μετάλλαξη.Ωστόσο, θετικό είναι το γεγονός πως δεν παρατηρείται αύξηση επαναμολύνσεων σε άτομα με προηγηθείσα νόσηση Covid. Όπως τόνισε όμως η λοιμωξιολόγος παρατηρείται νέα αύξηση κρουσμάτων που θα αφορά κυρίως ανεμβολίαστους και άτομα με υποκείμενα νοσήματα, ενώ χαμηλός παραμένει ο κίνδυνος για τους εμβολιασμένους.Άτομα με υποκείμενα νοσήματα είναι πιο ευάλωττα, σημειώνει η λοιμωξιολόγος. Ο πλήρης εμβολιασμός με δύο δόσεις Pfizer AstraZeneca προσφέρει προστασία από σοβαρή νόσο και ανάγκη ν οσηλείας λόγω κορωνοϊού σε ποσοστό 96% και 92% αντίστοιχα.Χαμηλή η εμβολιαστική κάλυψη σε Έλληνες 50-64 ετώνΗ κα. Παπαευαγγέλου σημείωσε πως σε χώρες όπου η μετάλλαξη Δέλτα έχει ήδη επικρατήσει, δεν έχουν αυξηθεί οι νοσηλείες και οι θάνατοι.Έτσι, προκρίνεται η εντατικοποίηση της εμβολιαστικής κάλυψης όλων των συνανθρώπων μας ηλικίας άνω των 50 ετών.Τα ποσοστά εμβολιασμού Ελλήνων 50-64 ετών είναι σημαντικά χαμηλά, παρατήρησε η κα. Παπαευαγγέλου. «Λόγω ηλικίας ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου και πρέπει να εμβολιαστούν» είπε.Σύσταση για self test σε όλους τους νέους μετά τις διακοπέςΟι νέοι μας που σήμερα αποτελούν τον κύριο όγκο των νέων κρουσμάτων κορωνοϊού καλό θα είναι να εμβολιαστούν τώρα, άμεσα. Όπως είπε, μόνη λύση είναι να εμποδίσουμε τον ιό να συναντά στο δρόμο του ευάλωτους ανθρώπους. Κι αυτό θα γίνει με εντατική ιχνηλάτηση όλων των εργαζομένων και των νέων μέσω self test.Άλλωστε και την περασμένη εβδομάδα το 57% διαγνωσμένων κρουσμάτων την εβδομάδα που μας πέρασε οφείλεται στα self test. Τέλος, η λοιμωξιολόγος τόνισε πως οι νέοι εμβολιασμένοι και μη, επιστρέφοντας από τις διακοπές τους καλό είναι να κάνουν self test πριν επισκεφτούν τους γονείς τους.Σημαντική η τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίαςΧώρες με υψηλότερη εμβολιαστική κάλυψη, όπως το Ισραήλ και η Βρετανία, επιστρέφουν στη σημασία της αυστηρής τήρησης των μέτρων ατομικής προστασίας από όλους, ακόμη και από τους εμβολιασμένους.Η επιτροπή εισηγήθηκε τη μη χρήση μάσκας όταν περπατάμε μόνοι στη πεζοδρόμιο, υπενθύμισε η Βάνα Παπαευαγγέλου. Συστήνουμε ωστόσο τη διατήρηση σε όλους του δημόσιους εσωτερικούς χώρους, χωρίς εξαιρέσεις, αλλά και σε όλους τους ανοιχτούς, όπου σημειώνεται συνωστισμός. Η ειδικός τόνισε πως παρατηρείται μετά τη σύσταση αυτή μια τάση πλήρους απόρριψης της χρήσης μάσκας.