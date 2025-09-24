2025-09-24 13:56:22

Η ΚΥΑ προβλέπει μεταβατική εφαρμογή με πρώτη πιλοτική αξιολόγηση 60 υπαλλήλων των σιδηροδρόμων.Υπογραφή της ΚΥΑ για τις ψυχομετρικές αξιολογήσεις στο σιδηροδρομικό προσωπικό | Υπουργείο Εθνικής ΆμυναςΠαρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) για την εφαρμογή ολοκληρωμένου πλαισίου sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ