2025-09-24 13:56:22
Φωτογραφία για Από τον στρατό τα ψυχομετρικά τεστ για το προσωπικό του σιδηροδρόμπου σε κρίσιμες θέσεις
Η ΚΥΑ προβλέπει μεταβατική εφαρμογή με πρώτη πιλοτική αξιολόγηση 60 υπαλλήλων των σιδηροδρόμων.Υπογραφή της ΚΥΑ για τις ψυχομετρικές αξιολογήσεις στο σιδηροδρομικό προσωπικό | Υπουργείο Εθνικής ΆμυναςΠαρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) για την εφαρμογή ολοκληρωμένου πλαισίου sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μουσείου Ολοκαυτώματος: Από τα λόγια στα έργα...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μουσείου Ολοκαυτώματος: Από τα λόγια στα έργα...
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τρίτη 23/9/2025
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τρίτη 23/9/2025
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
24ωρη απεργία σήμερα στα τρένα: Αυτά είναι τα δρομολόγια που θα εκτελεστούν με προσωπικό ασφαλείας
24ωρη απεργία σήμερα στα τρένα: Αυτά είναι τα δρομολόγια που θα εκτελεστούν με προσωπικό ασφαλείας
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ GOV
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ GOV
94 μόνιμες θέσεις στο Μετρό Αθηνών – Δείτε ειδικότητες και προθεσμίες
94 μόνιμες θέσεις στο Μετρό Αθηνών – Δείτε ειδικότητες και προθεσμίες
Ανδροκρατούμενη η ηγεσία στα ελληνικά ΑΕΙ: Μόλις μία στις τέσσερις θέσεις ευθύνης καλύπτεται από γυναίκες
Ανδροκρατούμενη η ηγεσία στα ελληνικά ΑΕΙ: Μόλις μία στις τέσσερις θέσεις ευθύνης καλύπτεται από γυναίκες
Καταργούνται 200 οργανικές θέσεις Θεολόγων
Καταργούνται 200 οργανικές θέσεις Θεολόγων
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Porto Leone: Δράμα, κλάμα και το ερώτημα της διάρκειας... - Πόσο άλλο δράμα αντέχουμε;
Porto Leone: Δράμα, κλάμα και το ερώτημα της διάρκειας... - Πόσο άλλο δράμα αντέχουμε;
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (23/9/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (23/9/2025)
Φλωρίδης: Κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη - Δεν μπορεί να παρέμβει η κυβέρνηση στο αίτημα εκταφής του παιδιού του Πάνου Ρούτσι
Φλωρίδης: Κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη - Δεν μπορεί να παρέμβει η κυβέρνηση στο αίτημα εκταφής του παιδιού του Πάνου Ρούτσι
Δημήτρης Παπανώτας για ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ: Oι δηλώσεις μου παρερμηνεύτηκαν και παρουσιάστηκαν διαφορετικά ...
Δημήτρης Παπανώτας για ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ: Oι δηλώσεις μου παρερμηνεύτηκαν και παρουσιάστηκαν διαφορετικά ...
Ο Γιώργος Λιάγκας το καρφί στην Καινούργιου και η αλήθεια για τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο...
Ο Γιώργος Λιάγκας το καρφί στην Καινούργιου και η αλήθεια για τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο...