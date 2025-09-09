2025-09-09 11:40:00
Χθες το πρωί ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής επικοινώνησε με τον Πρόεδρο του ΠΦΣ και τον ενημέρωσε ότι περί των 250 συναδέλφων του ΦΣ Αττικής δεν είχαν εξοφληθεί το 95% του μηνός Ιουλίου! Σε επικοινωνία του ΠΦΣ με την ΚΜΕΣ διαπιστώθηκε ότι το αρχείο είχε σταλεί κανονικά όπως κάθε μήνα για άντληση ασφαλιστικών και φορολογικών ενημεροτήτων και ότι στις 5 του μήνα εκδόθηκε το αρχείο πληρωμής όπως κάθε μήνα. 



Όλα αυτά παρακολουθούνται κάθε μήνα ώστε να είναι πάντα έγκαιρη η πληρωμή μας. Απλά το αρχείο εστάλη στο ΔΙΑΣ τρεις ώρες νωρίτερα από την Οικονομική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, που την συγχαίρουμε για αυτό όπως και για τις προσπάθειες που κάνουν όλες οι υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ για την έγκαιρη πληρωμή μας.



Δεν υπήρχε κανένα διαδικαστικό πρόβλημα, απλούστατα για την....





.... υποβολή του Ιουλίου στις αρχές Αυγούστου υπήρχε μια αύξηση λαθεμένων υποβολών τιμολογίων που οι υπηρεσίες της ΚΜΕΣ αντιμετωπίζουν επιλύοντας το πρόβλημα ακόμα και με επικοινωνία με τους συναδέλφους φαρμακοποιούς, ώστε το αρχείο αφού διορθωθεί να αποσταλεί για άντληση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και πληρωμή. 



Χθες Δευτέρα αντιμετωπίστηκαν από την ΚΜΕΣ 325 τέτοιες περιπτώσεις, η πλειοψηφία των οποίων αφορούσε φαρμακεία του ΦΣΑ. Παρακαλούμε τους συναδέλφους να διπλοτσεκάρουν τα τιμολόγια και να τα αντιπαραβάλουν με τα αιτούμενα ποσά συνταγών και τιμολογίων που καταχωρούνται στην πύλη της ΚΜΕΣ πριν την οριστικοποίηση της υποβολής.



farmakopoioi
