Ο θάνατος αναφέρθηκε έναν μήνα περίπου αφότου τα CDC αναγνώρισαν πως υπάρχουν «σχετικά λίγες» αναφορές για μυοκαρδίτιδα ανάμεσα σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες που κάνουν το εμβόλιοΈνας 13χρονος από το Μίσιγκαν των ΗΠΑ πέθανε στον ύπνο του, τρεις ημέρες αφότου έκανε τη δεύτερη δόση του εμβολίου της Pfizer. Την υπόθεση ερευνούν τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC).Ο Jacob Clynick έλαβε τη δεύτερη δόση του εμβολίου της Pfizer στο Μίσιγκαν στις 13 Ιουνίου, σύμφωνα με δηλώσεις του θείου του στο Detroit Free Press. Ο Jacob ήταν υγιής και δεν είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα αμερικανικών ΜΜΕ. Οι παρενέργειες που είχε από το εμβόλιο ήταν οι ίδιες με εκείνες που έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι: κόπωση και πυρετό.Στις 15 Ιουνίου, δύο βράδια μετά τη δεύτερη δόση, το αγόρι παραπονέθηκε ότι πονούσε στο στομάχι προτού πάει για ύπνο. «Πέθανε μέσα στη νύχτα στο σπίτι», δήλωσε η θεία του Tammy Burages.Η έρευνα που έχουν ξεκινήσει τα CDC για την υπόθεση επιβεβαιώθηκε από το υπουργείο Υγείας της χώρας, σύμφωνα με τη NY Post. Μια αυτοψία έχει γίνει, αλλά η αιτία θανάτου του 13χρονου δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή. «Η έρευνα για το αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στον θάνατο και στον εμβολιασμό είναι πλέον σε ομοσπονδιακό επίπεδο στα CDC», δήλωσε ο επικεφαλής του ιατρικού τμήματος της κομητείας Saginaw.

Ο θάνατος του Jacob αναφέρθηκε έναν μήνα περίπου αφότου τα CDC αναγνώρισαν πως υπάρχουν «σχετικά λίγες» αναφορές για μυοκαρδίτιδα ανάμεσα σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες που κάνουν το εμβόλιο.Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής συμφώνησε, κάνοντας λόγο για μια «εξαιρετικά σπάνια παρενέργεια» και προσθέτοντας πως οι περισσότερες περιπτώσεις δεν ήταν σοβαρές και οι άνθρωποι επανέρχονται χωρίς να χρειαστούν θεραπεία. Από την πλευρά της, η οικογένεια του αγοριού ζητά να δοθεί μια οριστική απάντηση σχετικά με το αν το εμβόλιο είναι απολύτως ασφαλές για τα παιδιά.