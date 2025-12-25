2025-12-25 14:07:34
Φωτογραφία για Πνευμονιόκοκκος: Τι αλλάζει με το νέο 21δύναμο εμβόλιο στους ενήλικες και ποιοι έχουν το μεγαλύτερο όφελος
Ένα νέο 21δύναμο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο μπαίνει στο προσκήνιο, με τα επιστημονικά δεδομένα να δείχνουν ότι καλύπτει περισσότερους ορότυπους του βακτηρίου.

Ο πνευμονιόκοκκος, είναι το βακτήριο που ευθύνεται για βαριές μορφές πνευμονίας και διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής νόσου, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και άτομα με χρόνια νοσήματα.

Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν στο 34ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο και βασίζονται σε επιδημιολογικές αναλύσεις και μελέτες μαθηματικής μοντελοποίησης - όχι σε κλινικές μελέτες σε πραγματικό πληθυσμό - δείχνουν πώς το νέο 21δύναμο εμβόλιο κατά της πνευμονιοκοκκικής νόσου, καλύπτει αποτελεσματικά περισσότερους ορότυπους του ιού.

  

