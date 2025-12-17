2025-12-17 13:19:06
Φωτογραφία για Κυριαρχία «Super Κατερίνα» στην πρωινή ζώνη – Στη δεύτερη θέση το «Το Πρωινό»



Ξεκάθαρη εικόνα διαμορφώνεται στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη, με τη μάχη της τηλεθέασης να αναδεικνύει νικητή, αλλά και έντονο ανταγωνισμό ανάμεσα στις εκπομπές. Στην κορυφή του πίνακα βρέθηκε το «Super Κατερίνα», το οποίο κατέγραψε 18,5%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή του δυναμική και τη σταθερή σχέση του με το τηλεοπτικό κοινό.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε «Το Πρωινό», σημειώνοντας 13,6%, διατηρώντας αξιόλογα ποσοστά σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική ζώνη. Τρίτο ήρθε το «Buongiorno» με 8,8%, ενώ το «Breakfast@Star» κατέγραψε 6,6%, συνεχίζοντας τη δική του πορεία στο πρωινό πρόγραμμα.

Ακολούθησαν οι «Αταίριαστοι» με 6,7%, κρατώντας σταθερό μερίδιο τηλεθέασης, ενώ το «10 Παντού» σημείωσε 5,2%. Την κατάταξη συμπλήρωσε το «Πρωίαν σε Είδον», το οποίο κατέγραψε 4,0%.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι, παρά την καθαρή πρωτιά, ο ανταγωνισμός στην πρωινή ζώνη παραμένει ανοιχτός, με τις εκπομπές να διεκδικούν καθημερινά την προτίμηση των τηλεθεατών.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μεσημεριανή ζώνη: Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» – Η εικόνα της τηλεθέασης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μεσημεριανή ζώνη: Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» – Η εικόνα της τηλεθέασης
Πρωτιά για την “Κοινωνία Ώρα Mega” στην πρωινή ενημέρωση»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωτιά για την “Κοινωνία Ώρα Mega” στην πρωινή ενημέρωση»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωτιά για την “Κοινωνία Ώρα Mega” στην πρωινή ενημέρωση»
Πρωτιά για την “Κοινωνία Ώρα Mega” στην πρωινή ενημέρωση»
Μεσημεριανή ζώνη: Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» – Η εικόνα της τηλεθέασης
Μεσημεριανή ζώνη: Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» – Η εικόνα της τηλεθέασης
Απογευματινή ζώνη: Δυνατή μάχη με «Οικογενειακές Ιστορίες» στην κορυφή
Απογευματινή ζώνη: Δυνατή μάχη με «Οικογενειακές Ιστορίες» στην κορυφή
Prime Time και Late Night ζώνη: Σταθερή κυριαρχία και σκληρός ανταγωνισμός
Prime Time και Late Night ζώνη: Σταθερή κυριαρχία και σκληρός ανταγωνισμός
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (16/12/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (16/12/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Απογευματινή ζώνη: Δυνατή μάχη με «Οικογενειακές Ιστορίες» στην κορυφή
Απογευματινή ζώνη: Δυνατή μάχη με «Οικογενειακές Ιστορίες» στην κορυφή
Prime Time και Late Night ζώνη: Σταθερή κυριαρχία και σκληρός ανταγωνισμός
Prime Time και Late Night ζώνη: Σταθερή κυριαρχία και σκληρός ανταγωνισμός
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (16/12/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (16/12/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (16/12/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (16/12/2025)
Buongiorno για γνωστό τραγουδιστή:: Επιλέγουν να μην το παίξουν αλλά τελικά το παίζουν...
Buongiorno για γνωστό τραγουδιστή:: Επιλέγουν να μην το παίξουν αλλά τελικά το παίζουν...