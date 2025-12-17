Ξεκάθαρη εικόνα διαμορφώνεται στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη, με τη μάχη της τηλεθέασης να αναδεικνύει νικητή, αλλά και έντονο ανταγωνισμό ανάμεσα στις εκπομπές. Στην κορυφή του πίνακα βρέθηκε το «Super Κατερίνα», το οποίο κατέγραψε 18,5%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή του δυναμική και τη σταθερή σχέση του με το τηλεοπτικό κοινό.Στη δεύτερη θέση ακολούθησε «Το Πρωινό», σημειώνοντας 13,6%, διατηρώντας αξιόλογα ποσοστά σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική ζώνη. Τρίτο ήρθε το «Buongiorno» με 8,8%, ενώ το «Breakfast@Star» κατέγραψε 6,6%, συνεχίζοντας τη δική του πορεία στο πρωινό πρόγραμμα.Ακολούθησαν οι «Αταίριαστοι» με 6,7%, κρατώντας σταθερό μερίδιο τηλεθέασης, ενώ το «10 Παντού» σημείωσε 5,2%. Την κατάταξη συμπλήρωσε το «Πρωίαν σε Είδον», το οποίο κατέγραψε 4,0%.Τα στοιχεία δείχνουν ότι, παρά την καθαρή πρωτιά, ο ανταγωνισμός στην πρωινή ζώνη παραμένει ανοιχτός, με τις εκπομπές να διεκδικούν καθημερινά την προτίμηση των τηλεθεατών.Πηγή: tvnea.com