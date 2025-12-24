2025-12-24 16:53:00

Περιέχει μελατονίνη που υπερβαίνει τη μέγιστη προτεινόμενη ημερήσια πρόσληψη.



Την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης συμπληρώματος διατροφής, το οποίο λαμβάνεται για τον ύπνο, αποφάσισαν οι υπεύθυνοι του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).



Σε σημερινή ανακοίνωση του ΕΟΦ αναφέρονται τα ακόλουθα:



Αποφασίζουμε την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του συμπληρώματος διατροφής SWANSON Sleep Essentials supplement diety, 60CAPS της εταιρείας SWANSON HEALTH PRODUCTS, ΗΠΑ (παραγωγός), μετά από ενημέρωση ότι έχει περιέχει μελατονίνη που υπερβαίνει τη μέγιστη προτεινόμενη ημερήσια πρόσληψη του 1mg (στο εν λόγω προϊόν κάθε κάψουλα περιέχει 3mg με συνιστώμενη δόση 1 κάψουλα/ημέρα).



Η προμήθεια του παραπάνω προϊόντος έγινε από την εταιρεία Pro Sport Majdaniec, Filarski Spolka. Komandytowa, Πολωνίας.



H εταιρεία που έχει προμηθευτεί και διανέμει το συγκεκριμένο προϊόν υποχρεούνται για την εφαρμογή της παρούσης και την ενημέρωση του ΕΟΦ.



Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.



Πηγή : iatronet

pharmateam

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ