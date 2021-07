Το ERTFLIX σάς στέλνει διακοπές με την καλύτερη παρέα ηθοποιών, μεταξύ των οποίων οι Μαριόν Κοτιγιάρ, Βενσάν Κασέλ, Μαντς Μίκελσεν, Ρικάρντο Νταρίν, Μέριλ Στριπ, Τόμι Λι Τζόουνς, Ρίτσαρντ Γκιρ κ.ά.

Η δωρεάν ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ φέρνει 20+1 νέες ταινίες, γεμάτες οικογενειακές ιστορίες που συγκινούν, ιστορικά δράματα, κωμωδίες, σατανικά πολιτικά παιχνίδια, αλλά και ένα καθηλωτικό παιχνίδι επιβίωσης. Ένα κινηματογραφικό ταξίδι από την Αργεντινή μέχρι την Αρκτική, με ταινίες για όλα τα γούστα!







«Μέχρι το Τέλος»

(The Homesman)

Ένα διαφορετικό, συγκινητικό δράμα, με στοιχεία γουέστερν και με την οσκαρική «παρέα» των Τόμι Λι Τζόουνς, Μέριλ Στριπ και Χίλαρι Σουάνκ, στη Νεμπράσκα του 1845. Μία γυναίκα, ένας επικηρυγμένος ληστής και ένας γάμος σε έναν κόσμο που αλλάζει. Η ταινία διασκευάζει το μυθιστόρημα του βραβευμένου με Πούλιτζερ, Γκλέντον Σουόρθαουτ, που στόχευε να σκηνοθετήσει, πριν τον θάνατό του, ο Πολ Νιούμαν.







«Arctic»

Σας έλειψαν τα χιόνια με τόση ζέστη; Στον Μαντς Μίκελσεν σίγουρα όχι. Ένας άνδρας παγιδεύεται στην καρδιά της Αρκτικής μετά την πτώση του αεροπλάνου του και προσπαθεί να επιβιώσει, κατασκευάζοντας ένα καταφύγιο και στέλνοντας σήματα SOS. Όμως πρέπει να αποφασίσει αν θα παραμείνει στην ασφάλεια του καταφυγίου ή αν θα αναζητήσει ενδεχόμενη σωτηρία στο άγνωστο.







«Ένα αγγελικό πρόσωπο»

(Angel Face)

Το cast πολλών αστέρων συνεχίζεται με το «Angel Face» και τη Μαριόν Κοτιγιάρ. Ένας έρωτας, και μια κόρη που προσπαθεί απεγνωσμένα να ενωθεί με τη μητέρα της.







«Ο Πρόεδρος»

(La Cordillera)

Σειρά έχει «Ο Πρόεδρος», με τον πιο αναγνωρισμένο ίσως Αργεντίνο ηθοποιό, τον Ρικάρντο Νταρίν, που βρίσκεται εγκλωβισμένος ανάμεσα στην πολιτική και την προσωπική του ζωή κατά τη διάρκεια μιας συνόδου κορυφής. Η ταινία «πατάει» πάνω στο πολιτικό σινεμά των ΄70s και «συνομιλεί» με το μακιαβελικό «House of Cards».







«Κτήνος»

(Βeast)

Στο «Κτήνος» ετοιμαστείτε να εντρυφήσετε σε ένα ερωτικό, ψυχολογικό θρίλερ βγαλμένο από… παραμύθι. Η καταπιεσμένη Mολ δραπετεύει στο δάσος και βρίσκει έναν άντρα που μοιάζει με πρίγκιπα. Αλλά ίσως πάλι, να είναι το τέρας.







«Η οργή ενός υπομονετικού ανθρώπου»

(The Fury of a Patient Man)

«Η οργή ενός υπομονετικού ανθρώπου» μπορεί να γίνει ανεξέλεγκτη. Πρόκειται για μια δυνατή ιστορία για τη βίαιη φύση του ανθρώπινου είδους και την ψευδαίσθηση της εξιλέωσης, που σάρωσε τα βραβεία Γκόγια.

Φέρνοντας στο προσκήνιο δύο διαμετρικά αντίθετους άντρες, τον ήρεμο και ευγενικό Χοσέ (Αντόνιο ντε λα Τόρε) και τον βίαιο Κούρο (Λουίς Καλέχο), η ταινία του πολυβραβευμένου Ισπανού ηθοποιού Ραούλ Αρέβαλο, μας βάζει σε μία συνθήκη αγωνίας, εκδίκησης και ανατροπών.







«H ληστεία»

(Money)

Ο Ντανί και ο Ερίκ, δύο παιδικοί φίλοι, εργάζονται στις αποβάθρες της Χάβρης για να βγάλουν τα προς το ζην. Ένα απόγευμα, η Άλεξ, η αδελφή του Ερίκ, παρακολουθεί τυχαία την παράδοση μιας βαλίτσας γεμάτης χαρτονομίσματα κι αποφασίζει να ακολουθήσει τον άντρα που την παρέλαβε μέχρι το σπίτι του.







«Πορφυρά Ποτάμια»

(Crimson Rivers)

H περιπέτεια περνάει και από τη Γαλλία, με τους Ζαν Ρενό και Βενσάν Κασέλ, στα «Πορφυρά Ποτάμια» – τη μεταφορά ενός μπεστ σέλερ μυθιστορήματος σε σκηνοθεσία του Ματιέ Κασοβίτς.

Δύο διαφορετικές αστυνομικές έρευνες, 300 χιλιόμετρα μακριά η μία από την άλλη, προβληματίζουν τους αστυνομικούς επιθεωρητές που τις αναλαμβάνουν. Οι δύο έρευνες θα συγκλίνουν και τελικά θα συναντηθούν, φέρνοντας στο φως ένα απίστευτο παρελθόν.







«Lucky»

Διακοπές χωρίς συναισθήματα και εσωτερικές αναζητήσεις δεν γίνονται. Ο «Lucky» (Χάρι Ντιν Στάντον) είναι ένας 90χρονος άθεος, που υπερασπίζεται παθιασμένα την ανεξαρτησία του και -σε σύγκριση με τους συνομήλικούς του- έχει ζήσει μια πραγματικά «γεμάτη» ζωή. Καθώς νιώθει ότι πλησιάζει προς το τέλος, ξεκινά ένα ταξίδι αυτοαναζήτησης.







«Μετά το Χωρισμό»

(Custody)

Στο «Μετά το Χωρισμό», το «Κράμερ εναντίον Κράμερ» συναντά τη «Λάμψη». Παρακολουθούμε το θρίλερ μιας κηδεμονίας που σόκαρε το κοινό με τους Λεά Ντρουκέρ και Ντενίς Μενοσέτ.







«Μαργκερίτ Ντυράς: Η Οδύνη»

(Memoir of Pain)

Το «Μαργκερίτ Ντυράς: Η Οδύνη» σε σκηνοθεσία του Εμάνουελ Φινκιέλ, αποτυπώνει την τραγική ιστορία της Μαργκερίτ Ντυράς, μίας από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες της γαλλικής λογοτεχνίας.







«Το τελευταίο χτύπημα»

(The Last Hammer Blow)

Το φινάλε της «Έκτης Συμφωνίας» του Μάλερ, γνωστής και ως «Τραγικής», βρίσκεται πίσω από τον τίτλο του «The Last Hammer Blow», όπου ο ήρωας του έργου δέχεται τρία χτυπήματα της μοίρας, τα οποία συμβολίζονται μουσικά από τρία χτυπήματα των κρουστών της ορχήστρας.Ένας δεκατριάχρονος που μπαίνει στον κόσμο της μουσικής, ανακαλύπτοντας ταυτόχρονα τον άγνωστο πατέρα του, πρόκειται να σας καθηλώσει με την ερμηνεία του.







«Ταξίδι Αναψυχής»

(The Leisure Seeker)

Ο Τζον και η Έλα (Ντόναλντ Σάδερλαντ, Έλεν Μίρεν), έχουν μοιραστεί περισσότερα από πενήντα χρόνια υπέροχης κοινής ζωής. Στα ογδόντα τους, λαχταρώντας μια τελευταία περιπέτεια, αποφασίζουν να ξεφύγουν μακριά από τα ενήλικα παιδιά τους και τους γιατρούς, σε ένα απαγορευμένο ταξίδι.

«Η νηπιαγωγός»

(The Kindergarten Teacher)

Επόμενος σταθμός το Στέιτεν Άϊλαντ. Η Λίζα Σπινέλι (Μάγκι Τζίλενχαλ) είναι μια ευαίσθητη δασκάλα νηπιαγωγείου που ζει μια συμβατική ζωή. Ανακαλύπτει τυχαία πως ένα αγόρι στην τάξη της, έχει έμφυτο ταλέντο στην ποίηση. Τότε βάζει σκοπό της ζωής της, φτάνοντας στα άκρα, να αποκαλύψει το ταλέντο του μικρού στον κόσμο.







«Για καλό και για κακό»

(Just to be sure)

Δεν μπορείς να διαλέξεις τους γονείς σου. Ή μήπως όχι; Το ερώτημα αυτό γίνεται η κινητήρια δύναμη σε αυτή την τρελή, τρυφερή και ανάλαφρη αισθηματική κωμωδία με την αξιολάτρευτη Σεσίλ ντε Φρανς.







«Αναζητώντας τον Έρικ»

(Looking for Eric)

Ο μοναδικός Ερίκ Καντονά συμμετέχει στην κωμωδία «Looking for Eric». Ο Έρικ είναι ταχυδρόμος και δεν είναι καλά. Η χαοτική οικογένειά του, οι εκτός ελέγχου θετοί του γιοι και η μπετονιέρα στον κήπο του σπιτιού δεν βοηθάνε, αλλά αυτό που τον εξωθεί στα όριά του είναι το ίδιο του το μυστικό. Πώς θα αντικρίσει τη Λίλι, τη γυναίκα που αγαπούσε τριάντα χρόνια πριν;







«Ο Ευεργέτης»

(The Benefactor)

Στον «Ευεργέτη», ο Ρίτσαρντ Γκιρ υποδύεται τον Φράνι, έναν πλούσιο φιλάνθρωπο, κυνηγημένο από τις τύψεις του παρελθόντος του. Κατηγορεί τον εαυτό του για το δυστύχημα των φίλων του και επιστρέφει έπειτα από χρόνια για να επανορθώσει βοηθώντας την κόρη τους, Ντακότα Φάνινγκ.







«Μια προσωπική ιστορία»

(Rainbow: A private affair)

Εμπνευσμένοι από την αυτοβιογραφική νουβέλα του Μπέπε Φενόλιο, οι αδελφοί Ταβιάνι αποτυπώνουν ανάγλυφα με μοναδική αυθεντικότητα την περίοδο του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου και την Ιταλική Αντίσταση και σκηνοθετούν μια συναρπαστική ταινία για την αθωότητα της νιότης και τον έρωτα στην τότε εξαθλιωμένη Ιταλία.







«Foxcatcher»

Το 2014, το «Foxcatcher» διαγωνιζόταν για 5 Όσκαρ. Ανάμεσά τους, οι ερμηνείες πρώτου και δεύτερου ρόλου για τους Στιβ Καρέλ και Μαρκ Ράφαλο, αντίστοιχα. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης Μαρκ Σουλτζ λαμβάνει μια πρόσκληση από τον εκατομμυριούχο Τζον Ντι Ποντ, να μετακομίσει στις εγκαταστάσεις του για να προπονήσει μια ομάδα παλαιστών. Η άστατη προσωπικότητα όμως του Ντι Ποντ σύντομα θα παρασύρει τον Μαρκ σε ένα νοσηρό τρόπο ζωής που απειλεί να υπονομεύσει την προετοιμασία του.

«Υπόθεση ανοιχτής καρδιάς»

(A change of heart)

Ο Ζαν-Πιέρ είναι ένας λαμπρός χειρουργός, άνθρωπος των πράξεων και όχι των συναισθημάτων. Τα προβλήματα των κοντινών του ανθρώπων δεν τον νοιάζουν, πόσω μάλλον αυτά των ασθενών του αφού οι οι εγχειρήσεις ανοιχτής καρδιάς που κάνει, σώζουν ζωές. Μέχρι που ανακαλύπτει τι σημαίνει να είσαι ο ίδιος ασθενής…

«Ψαρεύοντας σολομούς στην Υεμένη»

(Salmon Fishing in the Yemen)

Σε αυτή τη ρομαντική κομεντί, ο Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, ειδικός στην αλιεία, και η Έμιλι Μπλαντ, μια οικονομολόγος σε εταιρεία επενδύσεων, αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν το παράτολμο και δαπανηρότατο σχέδιο ενός σεΐχη της Υεμένης. Να βρουν τρόπο να μεταφέρουν δέκα χιλιάδες σολομούς στη μέση της ερήμου, και να τους «πείσουν» να κολυμπήσουν!

Το ERTFLIX είναι διαθέσιμο σε εφαρμογή για Samsung, LG, Android τηλεοράσεις και Android TV boxsets. Είναι επίσης διαθέσιμο στο ertflix.gr, σε όλες τις smart τηλεοράσεις πατώντας το κόκκινο κουμπί, καθώς και σε κινητά και τάμπλετ με τις δωρεάν ERTFLIX εφαρμογές για iOS, Android και κινητά Huawei.







Επίσης, η δωρεάν ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ είναι προσβάσιμη και για τους συνδρομητές της Cosmote TV.







