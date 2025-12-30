Η πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης σειράς διεθνούς συμπαραγωγής της ΕΡΤ, «Η μεγάλη χίμαιρα» θα γίνει την Πρωτοχρονιά, Πέμπτη 1η Ιανουαρίου 2026, στο ERTFLIX. Βασισμένη στο αριστουργηματικό ομώνυμο μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση, η σειρά υποδέχεται το νέο έτος με τα πρώτα δύο επεισόδια, τα οποία θα είναι διαθέσιμα στην ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας τηλεόρασης από το πρώτο λεπτό του 2026 (1/1/2026, 00:01).Η τηλεοπτική πρεμιέρα της σειράς θα ακολουθήσει την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, στις 22:00, από την ΕΡΤ1, που θα μεταδώσει τα πρώτα δύο επεισόδια. Στη συνέχεια, οι τηλεθεατές θα έχουν ραντεβού μ’ ένα νέο επεισόδιο κάθε Κυριακή στις 22:00.Το εμβληματικό έργο του Μ. Καραγάτση μεταφέρεται για πρώτη φορά στην οθόνη, σε μια παραγωγή έξι επεισοδίων, σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη και σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τους Fotini Peluso, Ανδρέα Κωνσταντίνου, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και Δημήτρη Κίτσο, ενώ την πρωτότυπη μουσική της σειράς υπογράφει ο Ted Regklis.Η σειρά αποτελεί παραγωγή της Foss Productions, σε συμπαραγωγή με την ΕΡΤ, τη γερμανική εταιρεία διεθνούς διανομής Beta Film, την ιταλική εταιρεία παραγωγής Mompracem Films και την Boo Productions.Η πολυαναμενόμενη τηλεοπτική μεταφορά ενός μυθιστορήματος-σταθμού για τη νεοελληνική λογοτεχνία επιχειρεί να αποδώσει με ακρίβεια και σεβασμό την ατμόσφαιρα και τους χαρακτήρες της δεκαετίας του 1930.Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Μαρίνα, μια γυναίκα που φλέγεται από το πάθος της και αναζητά με αμείωτη ένταση την ευτυχία, οδηγούμενη σταδιακά –μαζί με όσους την περιβάλλουν– σε μια αναπόφευκτη πορεία σύγκρουσης και απώλειας.Παίζουν: Fotini Peluso (Μαρίνα), Ανδρέας Κωνσταντίνου (Γιάννης), Δημήτρης Κίτσος (Μηνάς), Καρυοφυλλιά Καραμπέτη (Ρείζενα), Γιάννος Περλέγκας (Νικήτας), Καίτη Μανωλιδάκη (Αννεζιώ), Αναστασία Θεοδοσοπούλου (Άννα), Βάσω Ιατροπούλου (Τασία), Χριστίνα Κυπραίου (Λιλή), Γιώργος Μιχαλάκης (Γιατρός), Δημήτρης Τάρλοου (Καστρινός), Γιάννης Νταλιάνης (Ανδρέας Ψάλτης), Αλεξάνδρα Αϊδίνη (Ασπασία Ψάλτη), Νικόλας Παπαγιάννης (Ανέστης), Γιώργος Φριντζήλας (Καπετανάκης), Yara Fares (Ζωή Καστρινού), Κονδυλία Κωνσταντελάκη (Καλλιόπη), Νικόλας Χανάκουλας (Νομάρχης), Κωνσταντίνος Παπαθεοδώρου (Καθηγητής Ανθεμίου), Παντελής Παπαδόπουλος (Ηλικιωμένος άντρας στην Ακρόπολη) κ.ά. Και οι Ιταλοί ηθοποιοί: Valentina Cervi (Μητέρα Μαρίνας), Corrado Invernizzi (Πατέρας Μαρίνας), Carolina Sala (Isabella), Michele Favaro (Gulielmo), Michele Guidi (Kόμης), Daniele Aldrovandi (Καθηγητής), Camilla Colombo (Υπηρέτρια), Chiara Marelli (Μαρίνα, 8-10), Silvia Kornfeind (Μαρίνα, 14), Luciano Montrone (Ιερέας), Raffaele Mariotti (Άγνωστος άντρας), Pier Giorgio Bellocchio (Συμβολαιογράφος), Stefano Poeta (Andre)Πρεμιέρα – ERTFLIXΠέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026, στις 00:01Πρεμιέρα – ΕΡΤ1Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, στις 22:00Επεισόδιο 1ο: Η νεαρή Ιταλίδα Μαρίνα αφήνει πίσω της την πόλη που γεννήθηκε, την Τεργέστη, ακολουθώντας τον Έλληνα καπετάνιο της «Χίμαιρας», τον Γιάννη, τον οποίο μόλις έχει γνωρίσει και ερωτευτεί, σε ένα ειδυλλιακό ταξίδι στη Μεσόγειο, με προορισμό την Ελλάδα. Στη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, που αποτελεί ένα πρώιμο μήνα του μέλιτος, οι δυο τους θα γνωριστούν καλύτερα και θα αποφασίσουν να παντρευτούν, ενώ παράλληλα το μυαλό της Μαρίνας δεν μπορεί να ξεφύγει από τις αναμνήσεις της τραυματικής προηγούμενης ζωής της.Η άφιξή τους στη Σύρο, θα συνοδευτεί από τη γνωριμία της Μαρίνας με την οικογένεια του Γιάννη: τη μητέρα του Ρεΐζενα, που είναι επιφυλακτική στην απόφαση του γιου της να παντρευτεί μια ξένη, αλλά και τον μικρότερο αδερφό του Μηνά, το πνεύμα και οι γνώσεις του οποίου την εντυπωσιάζουν.Η Μαρίνα εγκαθίσταται στο όμορφο, αριστοκρατικό σπίτι της οικογένειας στο Επισκοπειό μαζί με τον Γιάννη και τη Ρεΐζενα και λίγες ημέρες αργότερα, με κουμπάρο το φίλο του Γιάννη και ανθυποπλοίαρχο της «Χίμαιρας», Νικήτα, θα τελεστεί με μεγαλοπρέπεια ο γάμος του ζευγαριού που θα καταλήξει σε ένα διονυσιακό πανηγύρι με παρούσα όλη την τοπική κοινωνία της Σύρου.Η νέα ζωή της Μαρίνας ξεκινά και εκείνη, πάνω στον ενθουσιασμό της, αποφασίζει να δώσει όλη την περιουσία που κληρονόμησε από τη μητέρα της στον Γιάννη για να κάνει τα επιχειρηματικά του όνειρα πραγματικότητα. Ο Γιάννης αξιοποιεί τα οικονομικά αυτά μέσα για να ξεχρεώσει τη «Χίμαιρα» και να αγοράσει ένα δεύτερο καράβι, τη «Μαρίνα», στην οποία πλοίαρχος αναλαμβάνει ο Νικήτας. Η Μαρίνα ζει πλέον ένα όνειρο – το τραύμα της προηγούμενης ζωής της είναι όμως ακόμα ενεργό και δεν την αφήνει να ησυχάσει Πηγή: tvnea.com