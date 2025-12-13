Κυρανάκης: Το καλοκαίρι του 2026 ο σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα – Θεσσαλονίκης με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση
2025-12-13 23:50:33
Οι δηλώσεις του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026, στη Βουλή«Οι δημόσιες συγκοινωνίες και οι Μεταφορές αναβαθμίζονται και εκσυγχρονίζονται» τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, κατά την συζήτηση του Προϋπολογισμού για το 2026 στην Ολομέλεια.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕΟ αναπληρωτής υπουργός ανέφερε ότι η κατάρτιση του sidirodromikanea
