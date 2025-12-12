2025-12-12 16:46:31
Το ΕΡΤChristmas, το χριστουγεννιάτικο κανάλι

της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX είναι και φέτος μαζί σας και από το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 έως και τις 6 Ιανουαρίου 2026, κάθε απόγευμα στις 18:00 φέρνει στη μικρή οθόνη αλλά και σε όποια άλλη συσκευή επιλέξετε (κινητά, tablet, ηλεκτρονικούς υπολογιστές) γιορτινές ταινίες και όχι μόνον.

Για 25 ημέρες, καθημερινά, το ΕΡΤChristmas φέρνει κοντά στους τηλεθεατές κωμωδίες, αισθηματικές και ρομαντικές δραμεντί, κοινωνικές ταινίες αλλά και αγαπημένα μιούζικαλ του Χόλιγουντ μέσα από το pop up κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης.

Σαραντά τέσσερις χριστουγεννιάτικες ταινίες, έξι κλασικά κινηματογραφικά μιούζικαλ & οικογενειακές ταινίες, καθώς και μία μίνι χριστουγεννιάτικη σειρά θα σας κρατήσουν συντροφιά τις γιορτινές μέρες.



Μεταξύ αυτών:



Χριστουγεννιάτικες ταινίες

«Ένας έρωτας γεννιέται» (A Christmas in new hope) (2024) (A’ Τηλεοπτική Μετάδοση)

«Έρωτας στη χιονοθύελλα» (Sappy holiday) (2022) (A’ Τηλεοπτική Μετάδοση)

«Ο Αϊ Βασίλης κινδυνεύει» (A country Christmas) (2013) (A’ Τηλεοπτική Μετάδοση)

«Χριστουγεννιάτικη πιρουέτα» (Christmas on ice) (2020) (Α’ Τηλεοπτική Μετάδοση) 

«Χριστουγεννιάτικο ρομάντζο» (Α cowboy Christmas romance) (2023) 

«Χριστουγεννιάτικο ειδύλλιο» (Designing Christmas with you – Mistletoe moments) (2023)

«Τα Χριστούγεννα που πάντα ήθελα» (Coming home for Christmas) (2017)

 «Έρωτας εν τη ενώσει» (Check inn to Christmas) (2019)

 «Το μυστηριώδες βιβλίο συνταγών» (The recipe files) (2023)

«Γράμματα στον Άϊ Βασίλη» (A Christmas post) (2024)

Κλασικές ταινίες του Χόλιγουντ και όχι μόνον:

1. «Σαν τα παραμύθια» (Cover Girl) (Μιούζικαλ, κωμωδία-1944)



2. «Στον ίλιγγο του χορού» (You Were Never Lovelier) (Μιούζικαλ, ρομαντική κομεντί 1942)



3. «Μια νύχτα με τον Presley» (Tickle Me) (Μιούζικαλ, κωμωδία- 1965



4. «Ποτέ δεν θα πλουτίσεις» (You’ll Never Get Rich) Μιούζικαλ, ρομαντική κομεντί-1941



5. «Ματίλντα» (Matilda) Οικογενειακή κομεντί φαντασίας, παραγωγής ΗΠΑ -1996



6. «Άννι» (Annie) Οικογενειακή δραμεντί -1982



Μίνι ξένη σειρά μυθοπλασίας:

«Η χριστουγεννιάτικη λίστα» (The Christmas Checklist)



Χριστουγεννιάτικη, ρομαντική -δραματική μίνι σειρά, τεσσάρων ωριαίων επεισοδίων, συμπαραγωγής ΗΠΑ-Καναδά 2022



Πηγή: tvnea.com
