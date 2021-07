Ο Πάνος Καλίδης έκατσε στον καναπέ του Love It και μίλησε για τη συμμετοχή του στο Survivor και όχι μόνο.

Δήλωσε πως οι διατροφικές του συνήθειες άλλαξαν στο ριάλιτι επιβιωσης αφού στο παιχνίδι του κόπηκε η όρεξη και ότι τώρα προσπαθεί να μπει και πάλι σε πρόγραμμα.

Βγαίνοντας από το ριάλιτι δεν κράτησε κακία σε κανέναν συμπαίκτη του και είναι πρόθυμος να μιλήσει με όποιον τον προσεγγίσει. Βέβαια, δεν έχει επικοινωνία με όλα τα παιδιά και αυτό γιατί δεν ταιριάζει σαν χαρακτήρας με όλους.

«Δεν έχω επαφή με όλα τα παιδιά εκτός Survivor. Δεν γίνεται να ταιριάξεις με όλους» τόνισε.

Μετά το Survivor οι «μετοχές» του πήραν την ανιούσα. Πολλές οι προτάσεις που του έγιναν ενώ αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε συζήτήσεις με το Just The 2 Of Us για να συμμετέχει από τη νέα σεζόν.

«Έχουν γίνει κουβέντες για το J2US. Θα μου άρεσε. Καταρχάς είναι μουσικό.Σε οποιοδήποτε άλλο ριάλιτι δεν θα ήθελα να κάνω κάτι. Μπορείς να δείξεις πόσο καλός είσαι στο να εκπαιδεύσεις την παρτενέρ σου, πόσο καλά θα ταιριάξετε, πόσο θα δουλέψεις γι΄αυτό».

