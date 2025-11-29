Εντός Ελλάδας τα επόμενα επεισόδια του Happy Traveller και ο Ευτύχης ταξιδεύει στην καρδιά της Κρήτης και πραγματοποιεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά ορεινά οδοιπορικά της εκπομπής. Η ανάβαση στον Ψηλορείτη θα είναι επική και σε δύο επεισόδια με μοναδικές εμπειρίες, μας μεταφέρει σε χωριά, σπήλαια, παραδόσεις και φυσικά στη θρυλική κορυφή των 2.456 μέτρων.

Στο πρώτο μέρος, το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, το οδοιπορικό ξεκινά από το Ηράκλειο, με νοτιοδυτική κατεύθυνση. Ο Ευτύχης περνά από την Τύλισο και κάνει την πρώτη του στάση στο επιβλητικό Φαράγγι των Γωνιών, ένα εντυπωσιακό φυσικό πέρασμα που σηματοδοτεί την αρχή της ανάβασης, ενώ κάνει και μία στάση στο ομώνυμο χωριό (Γωνιές).

Η διαδρομή οδηγεί έπειτα στα Ανώγεια, το διάσημο κεφαλοχώρι του Ψηλορείτη στον νομό Ρεθύμνου, όμως πριν φτάσει εκεί ο Ευτύχης κάνει μια πρωινή εξερεύνηση στην ανατολική πλευρά της Ίδης, το αρχαίο όνομα του Ψηλορείτη. Περνά από την περιοχή του Αρχαίου Ζωμίνθου και συνεχίζει προς το εμβληματικό οροπέδιο της Νίδας, μιας τοποθεσίας απαράμιλλης ομορφιάς και γεωφυσικού πλούτου.

Στη συνέχεια επισκέπτεται το Ιδαίον Άντρον, το διάσημο σπήλαιο όπου, σύμφωνα με τη μυθολογία, μεγάλωσε ο Δίας. Το ταξίδι συνεχίζεται και ο Ευτύχης ανεβαίνει μέχρι το Αστεροσκοπείο του Σκίνακα, ένα σημείο με απίστευτη θέα σε ολόκληρη την ορεινή Κρήτη.

Έπειτα επιστρέφει στα Ανώγεια. Περιπλανιέται στα σοκάκια τους, ακούει μαντινάδες, δέχεται κεράσματα, δοκιμάζει ντόπιες σπεσιαλιτέ όπως αντικριστό και γαλακτομπούρεκο και συναντά παλιούς γνώριμους από την εποχή που είχε επισκεφθεί το χωριό με την «Κουζίνα της Μαμάς» πριν από είκοσι χρόνια. Το πρώτο μέρος ολοκληρώνεται με τον Ευτύχη να αποχαιρετά αυτό το ιστορικό και περήφανο χωριό της Κρήτης.

