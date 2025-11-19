2025-11-19 15:35:48
Φωτογραφία για «GRAND HOTEL»: Ο Πέτρος δεν έχει λάβει απάντηση από την Αλίκη και μπαίνει σε μεγάλη ανησυχία
Η φωτογραφία που βρίσκει ο Άρης στο συρτάρι του Διονύση ενισχύει τις υποψίες τους για τον ύποπτο ρόλο του στο ξενοδοχείο και την συμμετοχή του στην απαγωγή της Αλίκης και αποφασίζουν να τον παρακολουθήσουν.  Ο Πέτρος ζητάει επίμονα από τη Μαρίνα να στείλει άμεσα το τηλεγράφημα στην Αλίκη, όμως κάποιος θα προσπαθήσει να την εμποδίσει.  Ο Ιορδάνης και η Ελπίδα γυρίζουν με δώρα από το ταξίδι του μέλιτος, αλλά το δώρο που περιμένει η Κυβέλη, η προίκα, δεν λέει να φανεί. Ο Ρήγας μένει εμβρόντητος όταν μαθαίνει από την Ελένη ότι ο Χατζημήτρος έχει βάλει στο μάτι το Grand Hotel. Έτσι, εκμεταλλευόμενος την γοητεία που εξακολουθεί να ασκεί στην Ελένη, της ζητά να του λέει ό,τι βλέπει και ακούει στο σπίτι του Χατζημήτρου. Τα σχέδια του Χατζημήτρου για την περιοχή της Κηφισιάς αναστατώνουν την Κυβέλη, η οποία αποκαλύπτει στον Ρήγα πως ο Χατζημήτρος σκότωσε την Θωμοπούλου. Η κατάσταση στο ξενοδοχείο φορτίζεται ακόμη περισσότερο, όταν ο Άρης δέχεται μια απρόσμενη επίσκεψη: Είναι ο πατέρας του που ήρθε απροειδοποίητα για να δει τον από χρόνια εξαφανισμένο γιο του. Ο Πέτρος δεν έχει λάβει απάντηση από την Αλίκη και μπαίνει σε μεγάλη ανησυχία, μέχρι που αποφασίζει να της τηλεφωνήσει ζητώντας και πάλι τη βοήθεια της Μαρίνας... 

«GRAND HOTEL». ΚΥΡΙΑΚΗ, ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ & ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 21:00

Πηγή: tvnea.com
«Μαμά-δες»: Αυτές αναλαμβάνουν την παρουσίαση της εκπομπής το Σάββατο στην ΕΡΤ1
«Μαμά-δες»: Αυτές αναλαμβάνουν την παρουσίαση της εκπομπής το Σάββατο στην ΕΡΤ1
«Νύχτα αποκαλύψεων»: Αποκαλύψεις για το κύκλωμα που εξαπατούσε «επενδυτές» - Άγνωστα στοιχεία για το τροχαίο δυστύχημα του Παντελίδη
«Νύχτα αποκαλύψεων»: Αποκαλύψεις για το κύκλωμα που εξαπατούσε «επενδυτές» - Άγνωστα στοιχεία για το τροχαίο δυστύχημα του Παντελίδη
