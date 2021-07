Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε την παγκόσμια διάθεση του μοντέλου για το 2021 της αρθρωτής οθόνης The Wall (ονομασία μοντέλου: IWA). Με νέα τεχνολογία επεξεργασίας AI, αναβαθμισμένο ρυθμό ανανέωσης οθόνης 120Hz, και ευέλικτες επιλογές εγκατάστασης, η φετινή The Wall επαναπροσδιορίζει για ακόμη μια φορά την τεχνολογία οθόνης για να παρέχει στις επιχειρήσεις απεριόριστη ευελιξία κατά την προβολή περιεχομένου.

«Στόχος μας στη Samsung είναι η δημιουργία των πιο καινοτόμων οθονών για όσους πρωτοστατούν στη δημιουργία βίντεο και εταιρικών εμπειριών», δήλωσε ο Hyesung Ha, Senior Vice President του Visual Display Business στη Samsung Electronics. «Η 2021 The Wall είναι η πιο εντυπωσιακή και ευέλικτη οθόνη μας, μέχρι στιγμής, που δίνει στις επιχειρήσεις τον πλήρη έλεγχο για να δημιουργήσουν το περιβάλλον που ονειρεύονται».













