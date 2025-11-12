Η Google ενσωματώνει την τεχνολογία Gemini στο Google Maps, δημιουργώντας μια εμπειρία οδήγησης «πρώτης γραμμής». Σύμφωνα με την εταιρεία, η νέα δυνατότητα θα μοιάζει με το να έχετε έναν έμπειρο φίλο στο κάθισμα του συνοδηγού, ο οποίος μπορεί να σας καθοδηγήσει με σιγουριά στον προορισμό σας. Με λίγα λόγια, η οδήγηση γίνεται πιο ασφαλής και διαδραστική, καθώς μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις ή να δώσετε εντολές χωρίς να αφαιρείτε τα χέρια σας από το τιμόνι.

Η τεχνολογία Gemini επιτρέπει στον χρήστη να κάνει ακόμη και πολύπλοκες ερωτήσεις κατά την πλοήγηση. Επιπλέον, το Google Maps μπορεί πλέον να εκτελεί λειτουργίες πέρα από την πλοήγηση, όπως η προσθήκη events στο Google Calendar ή η αναφορά προβλημάτων στην κυκλοφορία με απλή φωνητική εντολή. Η νέα δυνατότητα θα είναι διαθέσιμη τις επόμενες εβδομάδες σε Android και iOS.

Παράλληλα, οι οδηγίες πλοήγησης αναβαθμίζονται με τη βοήθεια του Gemini. Η καθοδήγηση θα χρησιμοποιεί γνωστά τοπόσημα για να σας δείχνει πότε πρέπει να στρίψετε, όπως για παράδειγμα «στρίψτε δεξιά μετά το εστιατόριο Thai Siam». Τα τοπόσημα θα επισημαίνονται και στο χάρτη σας καθώς πλησιάζετε, καθιστώντας την πλοήγηση πιο οπτική και φιλική προς τον χρήστη. Αυτή η λειτουργία είναι ήδη διαθέσιμη σε Android και iOS στις ΗΠΑ.

Ακόμη και αν δεν πλοηγείστε σε κάποιο προορισμό, το Google Maps θα σας ενημερώνει προληπτικά για στάσιμη κίνηση ή άλλα προβλήματα στον δρόμο, ενισχύοντας την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της μετακίνησής σας.

Τέλος, η λειτουργία Google Lens ενσωματώνει πλέον τη δύναμη του Gemini. Απλώς πατώντας την κάμερα στη γραμμή αναζήτησης και κρατώντας το τηλέφωνο απέναντι σε ένα μέρος —εστιατόριο, καφέ, κατάστημα ή διάσημο αξιοθέατο— μπορείτε να λάβετε πληροφορίες για το χώρο, σαν να ρωτάτε έναν φίλο. Η Google υποστηρίζει ότι ο συνδυασμός των δυνατοτήτων Gemini και της γνώσης της για μέρη σε όλο τον κόσμο θα παρέχει τις απαντήσεις που χρειάζεστε. Η νέα αυτή λειτουργία θα κυκλοφορήσει σταδιακά στις ΗΠΑ εντός του μήνα για Android και iOS.

