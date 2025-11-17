2025-11-17 09:06:36

Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός – Καλαμαριά. Αυτή, τη νέα διαδρομή, εκτελούν πλέον οι συρμοί του Μετρό της Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει μπει για τα καλά στην περίοδο της δοκιμαστικής λειτουργίας. Μια περίοδος η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 10 Δεκεμβρίου και ούτε μέρα παραπάνω. Ντόνια Κανιτσάκηmakedonikanea.grΚι αυτό είναι κάτι που έχει επισημανθεί κατ’ επανάληψη. Εκεί που υπάρχει ένα… ανοιχτό sidirodromikanea

