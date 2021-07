Η νέα οικογενειακή κωμική σειρά «Άσε μας ρε μαμά» έρχεται τον Σεπτέμβριο στον Alpha.

Με αγαπησιάρικη διάθεση, αισιοδοξία και πολύ χιούμορ. Με έντονο γυναικείο πρόσημο και πολύ αγαπημένους ηθοποιούς θα δούμε καταστάσεις οικείες και γνώριμες να εκτυλίσσονται γύρω από οικογενειακές αλλά και άλλες σχέσεις. Οι περιπέτειες των ηρώων με τις συγκρούσεις, τις ανατροπές, τις φιλίες και τους έρωτές τους θα γίνουν μέρος της καθημερινότητας μας.

«Οι σαραντάρες, ίσον με δύο εικοσάρες…» λέει το γνωστό άσμα! Στην περίπτωση μας, όμως, θα προσθέσουμε κι άλλα δέκα χρόνια! Στα πενήντα της η Ρωξάνη Ταβουλαρέα τα έχει όλα! Είναι όμορφη, είναι sexy, είναι έμπειρη κι έχει μια λαμπερή καριέρα ως τηλεοπτική οικοδέσποινα πετυχημένου show σε κανάλι στο εξωτερικό. Έχει και μια πολυβραβευμένη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα, που κληρονόμησε από τον μακαρίτη τον άντρα της, την οποία έχει αφήσει να την διοικούν τα τρία της παιδιά.

Όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος όμως… Η ζωή της αλλάζει εντελώς όταν η πεθερά της φροντίζει να σβήσει το άστρο της! Ο κόσμος της καταρρέει από τη μια στιγμή στην άλλη κι έτσι αποφασίζει να επιστρέψει άρον άρον στην Ελλάδα.

Με την επιστροφή της αντιμετωπίζει πολλές απρόσμενες καταστάσεις! Βρίσκει την οικογενειακή, και μέχρι πρότινος επιτυχημένη, επιχείρηση στο χείλος της καταστροφής και τα παιδιά της να κάνουν τις λάθος επιλογές σε επιχειρηματικό και προσωπικό επίπεδο. Οι γαμπροί και οι νύφες της έχουν πάρουν τα ηνία και έχουν οδηγήσει τα βλαστάρια της σε έναν σπάταλο τρόπο ζωής. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η ζωή της δίνει κι άλλα χαστούκια! Ο Δημήτρης, ο έρωτας που άφησε πίσω φεύγοντας για την Αμερική, δουλεύει στην κατασκευαστική εταιρία του αιώνιου ανταγωνιστή της και μέγα εργολάβου των δυτικών προαστίων, Θωμά Παπαπέτρου, ο οποίος μόλις την ξαναβλέπει την ερωτεύεται σφοδρά και διεκδικεί μια θέση στην καρδιά της. Η Ρωξάνη, όμως, αυτή την θέση την έχει κρατημένη μόνο για τον Δημήτρη, μέχρι που μαθαίνει ότι εκείνος είναι πια ζευγάρι με την κολλητή της φίλη, την Έλλη!

Πόσα ν’ αντέξει κανείς;

Πρωταγωνιστούν οι: Παναγιώτα Βλαντή, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Μάριος Αθανασίου, Δήμητρα Σιγάλα.

Συμπρωταγωνιστούν οι: Παρθένα Χοροζίδου, Αναστάσης Κολοβός, Άννα Μενενάκου, Δημήτρης Παπαδάτος, Μελίνα Βαμπούλα, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Αντώνης Γιαννακός, Μαρθίλια Σβάρνα, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μελίνα Πολυζώνη, Ελευθερία Πάλλα.

Στο ρόλο της Γεσθημανής η Φωτεινή Ντεμίρη.

Guest η Βίλμα Τσακίρη.

Συμμετέχουν επίσης οι: Βασίλης Γιακουμάρος, Δημήτρης Δάρρας και Τζίνα Ράπτη.

Προσαρμογή σεναρίου: Γωγώ Φώτου.

Σεναριακή ομάδα: Σωτηρία Ψευτούδη, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Βασίλης Τσιγκριστάρης, Γεωργία Μαυρουδάκη.

Σκηνοθετική επιμέλεια: Πιέρρος Ανδρακάκος.

Σκηνοθέτες: Αλέκος Κυράνης, Γιώργος Κικίδης.

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Δασκαλοθανάσης, Έλτον Μπίφσας.

Ενδυματολόγος: Μαρία Κοντοδήμα.

Σκηνογράφος: Αναστασία Χαρμούση.

Μοντάζ: Χρήστος Μαρκάκης.

Επιμέλεια Παραγωγής: Κατριάννα Παντέλη.

Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS.

BASED ON: “LA SUEGRA”, co-produced by Caracol Television and Sony Pictures.

Έρχεται τον Σεπτέμβριο στον Alpha!

tvnea

Πηγή: TVNEA.COM