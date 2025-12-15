Σε αναμέτρηση για γερά νεύρα εξελίσσεται το ντέρμπι ανάμεσα στο Mega και τον Alpha, καθώς τα δύο κανάλια δίνουν μάχη στήθος με στήθος για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην τηλεθέαση του 2025. Για πρώτη φορά, οι δύο τηλεοπτικοί σταθμοί εμφανίζονται ουσιαστικά ισόπαλοι στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18-54 ετών, με την απόσταση μεταξύ τους να περιορίζεται σε επίπεδο… δεύτερου δεκαδικού ψηφίου.Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία της Nielsen Audience Measurement, για το διάστημα από την αρχή του 2025 έως και τις 10 Δεκεμβρίου, Mega και Alpha μοιράζονται την κορυφή της τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό, με ποσοστά που κινούνται πέριξ του 12,2%.Οριακό –και περισσότερο συμβολικό– προβάδισμα εμφανίζεται να έχει το Mega, το οποίο καταγράφει 12,25%, έναντι 12,23% του Alpha. Παρότι στην πράξη πρόκειται για απόλυτη ισοπαλία, η μάχη γοήτρου συνεχίζεται μέχρι το φώτο φίνις του Δεκεμβρίου, καθώς και τα δύο κανάλια επιδιώκουν να «κλειδώσουν» την πρωτιά, έστω και με ελάχιστη διαφορά.Στην τελική ευθεία, Mega και Alpha επιστρατεύουν τα πιο δυνατά τους χαρτιά στην prime time, επιλέγοντας στρατηγικά τη διαδοχική μετάδοση μεγάλων τηλεοπτικών γεγονότων. Το Mega ρίχνει στη μάχη τον άσο του «Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά». Μετά από αλλεπάλληλες σκέψεις για το ιδανικό timing, το πολυαναμενόμενο νοσταλγικό επεισόδιο της θρυλικής σειράς προγραμματίστηκε για την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου στις 21:00, αποφεύγοντας την απευθείας σύγκρουση με άλλα μεγάλα τηλεοπτικά events. Υπενθυμίζεται ότι ο τηλεμαραθώνιος αγάπης του ΑΝΤ1 θα προηγηθεί τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.Από την άλλη πλευρά, ο Alpha επιλέγει την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου για να απαντήσει δυναμικά με το εορταστικό επεισόδιο της επιτυχημένης σειράς «Το Σόι σου». Εφόσον δεν υπάρξει σημαντική διαφοροποίηση στο τελευταίο δεκαπενθήμερο του έτους, δεν αποκλείεται Mega και Alpha να μοιραστούν για πρώτη φορά στα χρονικά το βάθρο του νικητή για το 2025.Πηγή: Real LifeΠηγή: tvnea.com