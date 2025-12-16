2025-12-16 15:26:48
Ο Alpha παρουσιάζει σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση τη συναρπαστική και sold out εμφάνιση του

Κωνσταντίνου Αργυρού στο εμβληματικό Royal Albert Hall.

Παραμονή Χριστουγέννων στις 22:00 το βράδυ, ο Alpha παρουσιάζει το μουσικό γεγονός της χρονιάς! Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο καλλιτέχνης - φαινόμενο, μοιράζεται με το τηλεοπτικό κοινό την εμβληματική και «μαγική» συναυλία του στο θρυλικό Royal Albert Hall του Λονδίνου.

Πλαισιωμένος από 60μελή συμφωνική ορχήστρα και αξιόλογους σολίστες, ο επιτυχημένος και πάντα δημιουργικός καλλιτέχνης παρουσιάζει στο Royal Albert Hall μία υψηλής αισθητικής μουσική παράσταση με τρεις ιδιαίτερες θεματικές ενότητες.



Κατά τη διάρκεια της μουσικής βραδιάς, θα απολαύσουμε μερικές από τις μεγάλες no1 δισκογραφικές επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού, τραγούδια σπουδαίων Ελλήνων συνθετών που έχουν αφήσει εποχή, καθώς και τραγούδια από την πλούσια μουσική παράδοση και κληρονομιά της χώρας μας που έδωσαν «άρωμα» Ελλάδας στο φημισμένο θέατρο του Λονδίνου, ενώ θα δούμε και μοναδικές backstage στιγμές.

Η συναυλία του επιτυχημένου Έλληνα καλλιτέχνη στο Royal Albert Hall, που κυκλοφορεί στις streaming υπηρεσίες μουσικής καθώς και σε βινύλιο από την Panik Platinum, έρχεται να μας χαρίσει μία αξέχαστη και γεμάτη συναρπαστικές μουσικές στιγμές Παραμονή Χριστουγέννων, με δυνατά συναισθήματα που μόνο ο Alpha ξέρει να δημιουργεί.

Παραμονή Χριστουγέννων στις 22:00 κάνουμε ρεβεγιόν στον Alpha με τον Κωνσταντίνο Αργυρό!







Πηγή: tvnea.com
